川普選前賭盤勝率驟降 但仍領先賀錦麗

根據財經雜誌「富比世」，美國總統大選前最後一個週末期間，共和黨候選人川普的賭盤勝率大幅下滑，但仍領先民主黨候選人賀錦麗。

「富比世」（Forbes）報導，根據賭盤追蹤網站「選舉下注賠率」（Election Betting Odds），賭盤目前認為，川普贏得總統大選的機率為54.6%，賀錦麗則是45%。

據報導，與上週賭盤勝率相比，這是一個重大轉變。川普上週賭盤勝率曾達63%，穩穩領先勝率只有36%左右的賀錦麗。

賭盤對最近有利於賀錦麗的部分民調作出反應，包括顯示她在共和黨票倉愛荷華州領先川普的驚人民調。