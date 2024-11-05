白宮誰當家？共和黨 川普vs.民主黨 賀錦麗 兩陣營諜對諜

美國總統大選5日（台灣時間同日晚間）開始正式投票，但贏家將晚於數天或數周後才揭曉，因為取決於兩黨候選人賀錦麗、川普得票接近程度和各州點票速度。贏家何時出爐？川普自稱大幅領先，並預測投票當晚即可知結果；賀錦麗陣營則戒備川普會提早聲稱當選。

共和黨總統候選人、前總統川普3日引述民調機構AtlasIntel資料指出，自己在七個搖擺州民調皆處於領先。被問到是否有敗選準備時，川普坦言「也有可能會輸」、「凡事都有可能」，不過自認具很大的領先優勢，「讓我們拭目以待」。

大部分的州會在台灣時間6日上午八時以後停止投票，阿拉斯加州的阿留申群島則是台灣6日下午一時才結束投票。而左右下屆白宮主人的七大搖擺州：亞利桑那、喬治亞、內華達、北卡、賓州、威州和密州，分別會在台灣時間6日上午七至十時結束投票。

白宮誰當家？ 圖／經濟日報提供

美聯社報導，各州開票方式各自為政，如今美國大選日已演變為大選周，重新計票的工作也可能使結果延後分曉。對計票結果的潛在司法挑戰，也恐造成結果延宕。英國廣播公司（BBC）報導，候選人得票差距接近下，媒體可能被迫更晚做出結果預測，也提高重新計票的可能，大選贏家出爐可能是投票日當晚，但也可能是數周後。

美國上次總統大選投票日是2020年11月3日，但美聯社和美國幾家電視媒體直到7日才宣布總統拜登勝選。美聯社更等到選後十天才宣布川普拿下北卡羅來納州、選後16天才宣布拜登拿下喬治亞州。不過在2016年，美聯社在大多數地方結束投票的數小時後，即在投票日翌日凌晨約二時半宣布川普當選。

今年的開票速度在大多數地方應該與四年前差不多，不過北卡州和喬州的開票結果相對較快，可能為大選走向提供早期指標。

（編譯俞仲慈、季晶晶、尤寶琪、高詣軒）