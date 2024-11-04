快訊

大谷翔平1.4億「50轟球」將公開展出？ 台北101回應了

綠委杯葛財劃法修法 召委陳玉珍突襲反制：會議可開到晚上12點

還原吳忠達陣亡前一刻 台籍戰友哽咽：他腰部被炸出一個大洞

美國大選最後衝刺 賀錦麗與川普赴賓州賣力催票

中央社／ 華盛頓4日綜合外電報導
美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗（左）與川普（右）今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。路透
美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗（左）與川普（右）今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。路透

美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗川普今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。在近代最緊張、勝負難料的大選投票日前夕，雙方志在拿下兵家必爭之地賓夕法尼亞州。

法新社報導，共和黨候選人川普（Donald Trump）承諾以「壓倒性勝利」重返白宮，他的民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris）則表示，以爭取成為美國首位女總統來看，「聲勢」站在她這一邊。

根據全美民調及有望定勝負的7個搖擺州民調，兩人選情正陷入膠著。

這次競選過程中穿插令人出乎意料的轉折，包括川普2次躲過暗殺，及總統拜登宣布退選、讓賀錦麗中途加入選戰等，此時選情已進入最激烈的時刻。

賀錦麗安排一整天在鐵鏽帶賓州（Pennsylvania）造勢，包括在當地最大城市費城（Philadelphia）舉辦大型集會，並由女神卡卡（Lady Gaga）壓軸催票。川普則會先後前往北卡羅來納州（North Carolina）、賓州及密西根州（Michigan）等關鍵搖擺州催票。

川普和賀錦麗還會赴賓州工業城市匹茲堡（Pittsburgh）舉辦造勢活動，兩人陣營較勁意味濃厚，顯示賓州對他們入主白宮極為重要。

賓州是本次大選中擁有最多「選舉人票」（Electoral College）的搖擺州；選舉人團制度依據各州人口比例分配選舉人票。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

整理包／11月6日美國總統大選開票日 搞懂選舉人團制、7大搖擺州為何重要

誰挺誰？阿諾、泰勒絲…大半娛圈支持賀 馬斯克、吉勃遜…富豪硬漢多挺川

美選統計鬼才預測揭曉！川普勝率破5成大於賀錦麗 最終結果「看運氣」

愛阿華州選情逆轉？第摩因紀事報民調：賀錦麗領先3百分點

相關新聞

民主黨對手強力挑戰 反中友台大將克魯茲陷聯邦參議員保衛戰

美國5日除了舉行總統大選正式投票，也將改選聯邦參議院34席議員，多項民調顯示參院多數黨將變成共和黨，但該黨德州聯邦參議員...

美國大選結果如何影響資本市場 專家曝最好結果是這樣

美國總統大選選情膠著，富蘭克林股票團隊首席投資長暨富蘭克林坦伯頓科技基金經理人強納森，柯堤斯表示，美國大選最好的結果是兩...

華爾街如臨大敵...星港加入支援 為美大選通宵達旦做準備

美國大選勝負難料，華爾街如臨大敵，交易部門將通宵運作，還動員香港和新加坡團隊支援，為做多美元、做空公債的「川普交易」，做...

美國大選參眾兩院恐變天！共和黨大老麥康諾可能接班人揭曉

美國大選投票日將在11月5日登場，國際社會將目光放在白宮未來當家之際，美國參眾兩院也將誕生第119屆新國會。隨著史上任職...

學者：川普要我承擔國防 賀錦麗當選對台較有利

「賀錦麗當選對兩岸關係與台美交流較有利！」學者左正東4日針對美國大選議題如此判斷，並強調賀錦麗重視各種不同層級的溝通，具有穩定性，並強調與盟友協作。學者嚴震生也指出，川普近日對台發言都是在強化未來不援助台灣的正當性，且川普的「交易式外交」思惟，若北京籌碼夠好，台海局勢恐對我不利。

美國大選最後衝刺 賀錦麗與川普赴賓州賣力催票

美國總統大選戰況膠著，競爭對手賀錦麗與川普今天展開選前最後一輪造勢、賣力催票。在近代最緊張、勝負難料的大選投票日前夕，雙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。