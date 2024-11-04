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民調指賀錦麗在愛荷華略勝 美媒：預示威州比預期好

中央社／ 華盛頓4日專電
民主黨總統候選人賀錦麗在愛荷華州以47%領先共和黨川普的44%。美媒指出，這份精準民調結果令人震驚，也表示賀在威斯康辛州的選情可能更好。(美聯社)
民主黨總統候選人賀錦麗在愛荷華州以47%領先共和黨川普的44%。美媒指出，這份精準民調結果令人震驚，也表示賀在威斯康辛州的選情可能更好。(美聯社)

知名民調公司最新調查顯示，民主黨總統候選人賀錦麗在愛荷華州以47%領先共和黨川普的44%。美媒指出，這份精準民調結果令人震驚，也表示賀在威斯康辛州的選情可能更好。

狄蒙紀錄報（The Des Moines Register）／MediacomIowa Poll昨天宣布，謝爾澤公司（Selzer & Co.）10月28日至31日進行愛荷華州的民調，賀錦麗（KamalaHarris）些微領先川普（Donald Trump）。誤差範圍是正負3.4個百分點。

這項民調引起外界關注有2個原因。愛荷華州的早報、狄蒙紀錄報指出，賀錦麗若拿下愛荷華州，將是一項「驚人的發展」，因為愛荷華州在近期選舉趨向保守派，川普在2016年、2020年大選時，都穩穩拿下愛荷華州。

根據這項民調，賀錦麗獲得越來越多女性選民的支持，是她領先的原因，年長女性、政治傾向獨立的女性支持賀錦麗，推動他的支持度提升。另一方面，川普持續在男性、福音派、鄉村、及沒有大學學位的選民中，保持領先。

與謝爾澤公司先前的民調比較，川普9月的民調仍贏賀錦麗4個百分點；6月民主黨的總統選人仍是拜登（Joe BIdean）時，川普在愛荷華州則領先18個百分點。

謝爾澤公司的總裁謝爾澤（Ann Selzer）說，任何人都很難預期到這個結果。

報導指出，民調發現，長期支持川普的獨立選民，更多人轉向賀錦麗。尤其獨立女性選民，現有57%支持賀錦麗，29%支持川普，兩者差28個百分點。與9月民調比，賀錦麗獲得40%的女性獨立選民支持，川普35%，差距僅5個百分點。

獨立男性選民方面，有47%支持川普、37%支持賀錦麗，與9月的民調差不多。

整體而言，賀錦麗在女性選民中的支持度，領先川普20個百分點，為56%比36%，與9月的民調相似。但川普在男性選民中的領先優勢，已從9月的27個百分點（59%比32%）縮減至目前的14個百分點（52%比38%）。

這份民調引起關注，也是因為謝爾澤公司過去民調的精準度。

美國政治新聞網站Politico昨天報導，4年前此時，民調普遍看好拜登能輕鬆打敗川普，謝爾澤公司的調查卻揭示，實際情形恐非如此。

當時，各家民調顯示，川普平均在愛荷華州領先拜登2個百分點。謝爾澤公司的調查則顯示，川普以48%大幅領先拜登的41%。

此外，2016年川普與民主黨的希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）對決，謝爾澤公司的民調顯示，川普領先7個百分點。最後開票結果川普贏9個百分點。

Politico報導指出，謝爾澤的民調精準，讓她被稱為是美國中西部的預言家。

報導指出，謝爾澤4年前就愛荷華州所做的民調，也預示拜登在中西部不會如外界以為的樂觀，選舉結果的確如此。拜登在愛荷華州輸9個百分點、在俄亥俄州輸8個百分點、在密西根州、賓夕法尼亞洲、威斯康辛州都是險勝。

報導說，就算5日大選時，賀錦麗在愛荷華州沒有獲勝，這項民調也可能預示，在人口特徵類似的搖擺州，賀的實力可能超出預期，例如威斯康辛州。

川普 美國大選 賀錦麗

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