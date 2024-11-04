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民主黨對手強力挑戰 反中友台大將克魯茲陷聯邦參議員保衛戰

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國今年除了總統大選選戰，德州聯邦參議員也正激戰。現任共和黨籍的克魯茲（左）與民主黨籍挑戰者歐瑞德（右）民調支持度已在誤差範圍內。美聯社
美國今年除了總統大選選戰，德州聯邦參議員也正激戰。現任共和黨籍的克魯茲（左）與民主黨籍挑戰者歐瑞德（右）民調支持度已在誤差範圍內。美聯社

美國5日除了舉行總統大選正式投票，也將改選聯邦參議院34席議員，多項民調顯示參院多數黨將變成共和黨，但該黨德州聯邦參議員、反中友台大將克魯茲（Ted Cruz），這次面臨民主黨對手強力挑戰。

美國有線電視新聞網（CNN）及英國廣播公司（BBC）報導，對民主黨而言，擊敗克魯茲原本難度很高，但他的民主黨對手、聯邦眾議員柯林．歐瑞德（Colin Allred）既善於募款又打對議題，加上民主黨聯邦參議院競選委員會（DSCC）和「聯邦參議院多數黨政治行動委員會」（Senate Majority PAC）均在德州挹注數百萬美元的資源，民主黨總統候選人、副總統賀錦麗10月也罕見地在選戰最後衝刺階段，到傳統的「紅州」德州休士頓造勢，流行樂天后碧昂絲現身力挺，讓民主黨今年可能有機會拉下克魯茲。

53歲的克魯茲自2013年1月起擔任德州聯邦參議員，至今已逾11年。他此次的民主黨對手是年僅41歲、職業美式足球聯盟（NFL）退役球員歐瑞德。非裔的歐瑞德高掛球鞋後成為民權律師，曾在民主黨籍前總統歐巴馬領導的政府服務，並自2019年1月起擔任德州聯邦眾議員。

其實6年前敗給克魯茲的民主黨候選人歐洛克（Beto O’Rourke），得票率只輸克魯茲不到3個百分點。歐瑞德這次選戰主打德州對墮胎的禁令和美墨邊境安全，皆衝克魯茲而來。例如DSCC與歐瑞德的1個廣告，就訴求美國邊境執法官員們痛批克魯茲不支持1項跨黨派的國會邊境法案，這些官員還說「我們挺柯林（歐瑞德）」。

歐瑞德也抨擊克魯茲於2021年1場冬季風暴侵襲德州，釀成傷亡以及數百萬人連續幾天被迫在沒暖氣下忍受低溫時，竟出國到德州以南的墨西哥度假，還有克魯茲在國會支持推翻共和黨籍前總統川普2020年輸給拜登的大選結果。

克魯茲則喊出「守住德州」，不讓民主黨打破德州州長及兩席聯邦參議員由共和黨籍政治人物擔任的現況，並將歐瑞德與賀錦麗做連結，主攻跨性別議題、嚴重通膨和美墨邊界圍牆。

據最近的紐約時報與紐約州謝納學院共同民調，在可能去投票的選民中，歐瑞德暫以46％的支持率落後克魯茲的50%；支持歐瑞德的非裔及拉丁裔選民，比支持民主黨今年選戰「母雞」賀錦麗的還多，甚至有9％可能去投票的選民指稱自己會分裂投票，即總統投川普、聯邦參議員投歐瑞德。

川普 美國大選 賀錦麗

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