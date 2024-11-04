學者：川普要我承擔國防 賀錦麗當選對台較有利

【台灣醒報記者呂翔禾台北報導】「賀錦麗當選對兩岸關係與台美交流較有利！」學者左正東4日針對美國大選議題如此判斷，並強調賀錦麗重視各種不同層級的溝通，具有穩定性，並強調與盟友協作。學者嚴震生也指出，川普近日對台發言都是在強化未來不援助台灣的正當性，且川普的「交易式外交」思惟，若北京籌碼夠好，台海局勢恐對我不利。

川普交易式外交思惟

美國總統大選將於11月5日開始投票，各界除了關心當選人是共和黨的川普，還是民主黨的賀錦麗；也關注選舉過後的美國政策走向會如何影響國際，尤其是對台政策。對此，政大國關中心兼任研究員嚴震生在《醒報國際現場》表示，對川普來說，盟友需要承擔更多責任，若不願意承擔，美國就不會理你。（座談會全文https://www.anntw.com/articles/20241104-ZyNc）

嚴震生分析，川普有交易式外交的思惟，若找到想要的買賣，給價夠好的話，川普也有可能答應，若中國給價高，台海局勢恐對台灣沒那麼有利。但若是賀錦麗當選，美國的外交政策還是走傳統的反中路線，賀錦麗應該也會延續拜登對台灣的友善，使得中國必須要處處提防。

川普對我論述不利

「川普正在鋪墊不援助台灣的正當性！」嚴震生擔心，從他說台積電是「小偷」，台灣距離美國很遠，但中國與台灣距離很近，還有台灣沒有付保險費等說法，都在埋下有一天台海衝突時，若美國不想支持台灣，就可以有很多說法，例如小偷、偷走芯片等，減少美國國內同情台灣的聲音，更有不出兵的正當性。

「我認為兩人都會強硬抗中！」台大政治系教授左正東受訪時表示，台海議題上，雙方的差距比較小，雖然賀錦麗與川普的政策風格不同，但他認為實質結果不會差太多，不過在烏克蘭與以色列上會有很大差別，川普希望俄烏儘速停戰，並支持以色列擴大打擊伊朗；賀錦麗則會繼續支持烏克蘭，盼巴勒斯坦建國。

賀錦麗當選較穩定

左正東指出，川普在台海的發言難以捉摸，這是他的風格而非政策結果，美國很多政策的執行還是透過官僚機器，而官僚的自主性能夠平衡川普的影響力，這也是過去普遍認為美國的體制可預測性高的原因，在政府機器與國會的監督與制衡下，其實很大程度限制了川普的行動自由。

「賀錦麗若當選，兩岸關係應該會比較穩定！」左正東分析，賀錦麗當選對台灣比較好，因為她更重視各種不同層級的溝通，具有穩定性、強調與盟友協作等，對於兩岸關係的波動也會比較小；嚴震生也說，擔心美國對台灣政策搖擺的人，若是賀錦麗當選，股市走向應該會比較平穩。

【更多精采內容，詳見 】