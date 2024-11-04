美國大選參眾兩院恐變天！共和黨大老麥康諾可能接班人揭曉

美國大選投票日將在11月5日登場，國際社會將目光放在白宮未來當家之際，美國參眾兩院也將誕生第119屆新國會。隨著史上任職最久的參院共和黨領袖麥康諾（Mitch McConnell）即將卸任，誰將出線接班也成為眾所矚目的焦點，目前放眼共和黨內以南達科他州參議員圖恩（John Thune）與德州孔寧（John Cornyn）聲勢最高。

美國眾議院主要負責制訂政府開支，全部435席每兩年改選一次，目前由共和黨以220席對212席掌握多數優勢；參議院掌握政府關鍵人事任命同意權，每2年會改選3分之1席次，也就是34席。

目前，共和黨以微弱優勢掌控眾議院，民主黨則以同樣微弱的優勢控制參議院。美國有線電視新聞網報導，從民調來看，參眾兩院可能雙雙換黨掌權，創下美國230多年來的先例。

如果川普或賀錦麗都沒有拿到過半選舉人票，1月6日選舉人團就將舉行權變選舉，由眾議院決定誰當總統、參院決定誰當副總統。

政治新聞網站Axios報導，圖恩長期被視為接班麥康諾的有力候選人，不過共和黨消息人士指出，孔寧最近幾周的選情看漲。兩人都與前總統川普關係緊張，但都努力緩和。