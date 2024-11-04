美國大選不再是老白男戰場 青年男女選票是關鍵

2024年美國總統大選進入最終倒數階段，週二（11月5日）就是正式投票日，而目前有超過7500萬選民已提前投票。民主黨候選人賀錦麗及共和黨候選人川普在7個關鍵搖擺州的支持度仍然膠著，並未拉開顯著差距。

根據《紐約時報》與錫耶納學院研究所（New York Times/Siena College）的民調，截至美國大選前2天為止，賀錦麗與川普在7個搖擺州的支持度差距，都落在3.5％的誤差範圍內。

該民調顯示，賀錦麗在內華達、北卡羅來納及威斯康辛州有微弱領先，川普在亞利桑那州獲得些微多數支持。兩人在密西根州、喬治亞州和賓州則是勢均力敵。

民調之中大約有40％的受訪者已完成投票，其中賀錦麗的支持度比川普多出8個百分點，而川普則是在有可能投票但尚未投票的選民群體中領先。

值得注意的是，儘管賀錦麗在《紐時》過去的民調中，都在賓州處於領先態勢，但最新民調顯示川普的支持度持續增強。

賀錦麗週日（3日）前往密西根州造勢時向媒體表示，她已透過郵寄的方式完成投票，隨後發布影片號召選民投票：「你的聲音就是你的選票，你的選票就是你的力量。」

川普是在自己曾遭受槍擊的賓州造勢。他向選民喊話，若他當選將標誌著美國「新黃金時代」的到來。「我將結束通貨膨脹，阻止大量罪犯入侵我們的國家。」

瞄準年輕男性選票

在民調膠著之際，賀錦麗及川普勢必要爭取更多族群及年齡層支持，其中包含年輕男性選民。

過往在投票日當天，30歲以下的男性往往選擇待在家裡，投票意願不高。不過，根據哈佛大學甘迺迪學院10月的民調，56％的男性受訪者被問及今年會不會投票時，都是肯定的答覆。

DW實際詢問了分別支持賀錦麗及川普的年輕男性。21歲的利亞姆（Liam）說：「我們的國家需要改變，我認為女性可以做到這一點。」利亞姆的友人、20歲的諾亞（Noah）也同意這番話，並對川普若再度執政的美國外交政策以及人權發展表達擔憂。

19歲的凱文（Kevin）向DW透露他投給了川普，並說自己更喜歡川普的經濟政策。另一名20歲的「川粉」尼爾（Neil）也說：「（川普）將讓這個國家變得更好，我們需要一個男人！這個男人被槍擊過，他是一個戰士。」

選前民調顯示，賀錦麗在年輕族群中的整體支持度大幅領先川普。根據哈佛青年民調，52％的人表示他們會投票給賀錦麗，而27％的人表示傾向川普。

然而，年輕的男性受訪選民中，46％的人表示支持賀錦麗，37％的人支持川普，差距幅度明顯較小，賀錦麗只有9個百分點的優勢。其他民調甚至顯示川普在年輕男性中略微領先。

女性選民起決定性作用？

上週三（30日），在女性議題方面多次引發爭議的川普於威斯康辛州造勢時，自稱將保護美國女性遠離移民和外敵，「無論女性是否喜歡」。川普稱，雖然他過去曾因「保護女性」的說法受到批評，但他仍重申該說法，並稱「婦女都愛他」。

事實上，自從賀錦麗宣布參選以來，川普在女性群體的支持度一直落後，部分民調顯示的差距甚至達到兩位數，女性有可能在民調如此拉鋸的情況下起到決定性作用。

此外，女性投票率通常高於男性。根據美聯社VoteCast統計，2020年的美國大選中，女性選民佔了53％。政治數據公司TargetSmart早前的數據顯示，在已經投票的6720萬名美國人之中，約有53％是女性，男性佔44％。

（美聯社、《紐約時報》等）

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