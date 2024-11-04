整理包／11月6日美國總統大選開票日 搞懂選舉人團制、7大搖擺州為何重要

世界矚目的美國大選即將到來，作為超級大國，美國這次的總統選舉也將左右國際局勢。究竟是「讓美國再次偉大」的川普回鍋白宮，還是「不走回頭路」的賀錦麗能鞏固執政權？我們拭目以待。





圖為邁阿密的一處投票站的選民貼上「我投票了」的貼紙。(歐新社)

2024美國總統大選將在台灣時間11月5日進行投票，由於各州位於不同的時區，投票結束時間也有所不同。各州會在投票結束後開始清點選票，預計在台灣時間6日上午7時起陸續開票。





美國大選採用的是選舉人團制度（Electoral College），與台灣的普選不同，是先由美國各州選出該州選舉人，再由選舉人代表該州投票。

每個州都是1個選舉人團單位，各州選舉人數量反映該州人口規模（每10年進行1次人口普查），即各州在參眾兩院議員席次總數（參議院各州固定2席；眾議院按該州人口比例分配），目前全美總共有538張選舉人票。

美國公民普選投票給支持的總統候選人後，各州會採用在該州勝出候選人所屬政黨的選舉人名單，選舉人團再依「贏者全拿（the winner-take-all）」原則，將該州所有選舉人票投給得票率最高的總統候選人，誰能取得超過270張選舉人票門檻，誰便是下任美國總統。





川普搶攻可能決定勝負的搖擺州賓州，現場支持者熱情歡呼。（路透）

所謂搖擺州，指的是美國總統大選中，沒有特定候選人或政黨坐擁壓倒性支持度以取得選舉人票的州。今年美國有7大搖擺州，也是這次總統大選的「兵家必爭之地」，各黨派總統候選人都會著重前往搖擺州進行造勢催票。

本屆搖擺州包括北卡羅來納州、賓州、密西根州、喬治亞州、亞利桑納州、內華達州以及威斯康辛州。

而其中賓州的伊利郡(Erie)更是被稱為美國總統大選的「章魚哥」，自2008年以來，伊利郡都選出最後的勝選者，包括2020年拜登在當地以區區1300張票擊敗川普。

搖擺州過去5屆選舉結果。





賀錦麗10月29日選在華府的橢圓公園舉行造勢演說，現場湧進數萬名支持者。（路透）

紐約時報與謝納學院10月25日公布的選前封關民調顯示，民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普全國支持度以48%打平。紐時認為全國性民調打平對賀錦麗不是好消息，因為在最近幾次大選中，民主黨一直在普選票中占有優勢。民主黨一直期待賀錦麗在全國支持度領先，作為她在關鍵決勝州取得好成績的訊號。

有線電視新聞網（CNN）的封關民調結果也在10月25日公布，在可能參加投票的選民當中，賀錦麗與川普的全國支持度以47%平手。CNN分析，過去一年來雖然政治動盪不斷，選情其實頗為穩定，民調顯示，可能參與投票的選民當中85%對於總統大選要投哪一黨早已做出選擇，僅15%選民說曾經改變心意。選前最後時刻，可能投票選民只剩2%還沒確定要投給誰。

538/ABC News 11月4日發布的最新民調顯示，在全國民調方面，賀錦麗以47.9%領先川普的46.9%。在搖擺州方面，川普在賓州、內華達州、北卡羅來納州、喬治亞州與亞利桑納州取得微幅領先，最大領先幅度為2個百分點；賀錦麗則在威斯康辛州與密西根州占有領先優勢，不過幅度落在1個百分點上下。





除了大家所熟知的川普與賀錦麗，還有三位候選人也參與了2024年美國總統的角逐。

吉兒·史坦(Jill Stein)

吉兒·史坦(Jill Stein)。美聯社

吉兒·史坦(Jill Stein)今年74歲，出生於伊利諾州的芝加哥，是綠黨提名的總統候選人。

史坦是哈佛大學的醫學博士，主要關注綠色新政倡議以及公民權利和政治權利改革，在2012及2016年均為綠黨提名的總統候選人，並於2016年拿下近150萬票。

康乃爾·魏斯特(Cornel West)

康乃爾·魏斯特(Cornel West)。美聯社

康乃爾·魏斯特(Cornel West)今年71歲，出生於奧克拉荷馬州，是獨立參選人。他是普林斯頓大學的哲學博士，關切美國社會中的種族、性別與階級議題。

蔡斯·奧利佛(Chase Oliver)

蔡斯·奧利佛(Chase Oliver)。美聯社

蔡斯·奧利佛(Chase Oliver)今年38歲，出生於田納西州，是自由黨提名的總統候選人。他曾被《滾石雜誌》評為年度最具影響力的自由主義者，在護理等議題上持極右派立場，在黨內評價兩極。