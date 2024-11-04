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贏了普選仍當不了總統？美國特殊選舉人制度一覽

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國大選進入最後決戰倒數，民主黨候選人賀錦麗（左）與對手川普（右）。法新社
美國大選進入最後決戰倒數，民主黨候選人賀錦麗（左）與對手川普（右）。法新社

川普2016年以政治素人之姿在總統大選擊敗希拉蕊時，自稱贏得「漂亮」，但許多美國以外的民眾無法理解，普選票比希拉蕊少了近300萬票的川普，是怎麼當上美國總統？

法新社報導，川普（Donald Trump）當年在某些州儘管贏得很險，但勝選的州總數夠多，使得最後取得的「選舉人票」（Electoral College votes）超越當選所需的270張，順利當上總統。

川普2020年連任失利，今年再披共和黨戰袍與民主黨候選人賀錦麗（Kamala Harris）競逐大位。而美國總統大選所採的這套神秘且在某些人眼中過時的制度，也再度成為關注焦點。

●為什麼有選舉人團？

美國4年一度的總統大選落幕後，選舉人團（Electoral College）的538名「選舉人」將在各州首府集會，代表選民投票選出正副總統。正副總統候選人必須從這538名選舉人拿下過半的270張「選舉人票」，方能獲勝。

這套源自於1787年美國憲法的制度，奠定了如今這套間接、單輪的總統選舉規範。美國開國元勳將此視為開放民眾直接選舉與交由國會議員代選之間，最好的折衷方案。

不過由於許多州政治立場明確，使得歷年來總統候選人拉票時皆主攻少數幾個立場左右搖擺的「搖擺州」，並幾乎完全省略諸如「偏藍」加州和「偏紅」德州這類大州。

多年來，力拚調整或甚至廢除選舉人團的修正案達數百件之多，但沒有一件能在國會過關。

川普2016年當選總統時曾重掀檢討聲浪，如果今年大選一如民調所預測的緊繃，選舉人團必將再度成為各方焦點。

●這538名選舉人是誰？

當中大多為地方民選官員或政黨領袖，但他們名字並不會出現在選票上。

每州的選舉人票數與該州聯邦參眾議員席次總數相同。美國一個州無論是大是小，聯邦參議員都是兩位，聯邦眾議院席位則是根據各州人口分配。

例如，加州有54張選舉人票，德州40張，而人口稀少的阿拉斯加州、德拉瓦州、佛蒙特州、懷俄明州則各只有3張。美國首都華府儘管國會沒有席次，但同樣有3張選舉人票。

美國憲法交由各州決定該州選舉人投票方式。除了內布拉斯加和緬因這兩州的部分選舉人票是按「國會選區」來分配，其他各州理論上均採「勝者全拿」制，也就是贏得普選票的候選人拿下該州所有選舉人票。

●川普非唯一特例

2016年11月的大選，川普的普選票比民主黨對手希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）少了近300萬張，但選舉人票足足有306張，超過270張的勝選門檻。

不過，川普並非唯一普選票輸了仍當上美國總統的例子。

事實上，有5位總統按照這個模式入主白宮，第一人是1824年的約翰．昆西．亞當斯（John QuincyAdams）。

而距離2016年大選最近的一次則發生在2000年，當年佛羅里達州選舉人票花落誰家，就成了共和黨的小布希（George W. Bush）與民主黨候選人高爾（AlGore）之間的勝負關鍵。

當年高爾全美選舉人票比對手多近50萬張，但當佛州選舉人票在聯邦最高法院出手干預下，最終給了小布希，讓小布希以271選舉人票驚險勝選。

●是真投票？還是形式而已？

美國憲法並沒有強制規定選舉人該投誰。

如果某些州要求選舉人尊重民意按普選結果投票，他們卻沒有照辦，可能僅僅罰款了事。然而，2020年7月，最高法院裁定各州可以懲罰此類「失信選舉人」。

截至目前為止，美國還沒有任何選舉是因為「失信選舉人」而影響最終結果。

●選舉人團時程

選舉人將於12月17日在各州首府集會，選出正副總統。美國法律規定，選舉人「於12月第2個星期三過後的第一個星期二集會並投下選票」。

2025年1月6日，美國國會參眾兩院將舉行聯席會議，正式認證當選人。由於川普支持者4年前曾直搗美國國會山莊、企圖阻撓認證程序，本屆選舉的國會認證工作將格外受人關注。

2025年1月20日，新任美國總統將宣誓就職。

川普 美國大選 賀錦麗

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