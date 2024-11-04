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共和黨票倉愛荷華州民調倒戈 川普氣炸：不該公布

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨總統候選人川普3日在喬治亞州梅肯市造勢。法新社
美國共和黨總統候選人川普3日在喬治亞州梅肯市造勢。法新社

愛荷華州素來被視為共和黨鐵票倉，不過最近一份愛荷華州民調顯示，賀錦麗以3個百分點領先川普，不僅對川粉造成嚴重打擊，知情人士更透露川普氣炸了，怒罵「不該公布」。

愛荷華州《狄蒙因紀錄報》（Des Moines Register）最新也是選前最後一份民調顯示，賀錦麗以47%支持度領先川普的44%；除此之外，這份民調指出，賀錦麗在愛荷華州女性選民支持度過半，以56%大幅領先川普的36%。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，川普氣炸，3日在自家社群表示，「沒有一位總統比川普對農民和愛荷華州做得還要多」，他還說，「實際上，差得遠了。除了一份嚴重偏頗民主黨的民調之外，我的支持度高出許多。」

川普幕僚也極力安撫，試圖向他保證這份調查並不準確，斥責其偏離事實。

川普 美國大選 賀錦麗

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