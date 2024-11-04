賀錦麗選前衝刺 鎖定基督徒與阿拉伯裔選民

美國總統大選倒數2天衝刺，民主黨總統候選人賀錦麗今天在關鍵搖擺州密西根州造勢，她先到底特律一座歷史悠久的非裔教堂演講，隨後又向阿拉伯裔美國人拉票。

路透社報導，民調顯示，目前選情難分軒輊，60歲的賀錦麗（Kamala Harris）獲得女性選民力挺；而78歲共和黨總統候選人川普（Donald Trump）則取得西班牙裔選民支持，尤其是男性選民。

賀錦麗在底特律（Detroit）大以馬內利基督教會（Greater Emmanuel Institutional Church of God inChrist）對教區居民說：「再過2天，我們就有權為子孫後代決定我們國家的命運。」

她說：「我們必須採取行動，光祈禱是不夠的；光空談是不夠的。我們須按照祂為我們安排的計畫採取行動，必須透過工作、日常選擇、服務社區，以及在民主制度中來現實。」

隨後，賀錦麗在密西根州東蘭辛（East Lansing）的造勢集會中，對州內20萬阿拉伯裔美國人發表演說，她一開始就向以色列與加薩武裝組織哈瑪斯（Hamas）、黎巴嫩激進團體真主黨（Hezbollah）衝突中受害的平民致意。

有部分民眾對賀錦麗持懷疑態度，認為她在協助結束加薩戰爭及減少美國對以色列的援助方面付出的努力不夠，並為此感到沮喪。

來自底特律的44歲黎巴嫩裔美國人努瑞丁（SamahNoureddine）表示：「我很沮喪，因為賀錦麗正在資助種族滅絕，而如果川普贏了，我們也會受苦…我對他們倆感到厭倦。」

川普1日走訪密西根州迪爾伯恩（Dearborn），當地是阿拉伯裔美國人的大本營，川普矢言要結束中東衝突，但並未說明如何結束。