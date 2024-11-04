陸學者：川普贏面更大 但不可預測性和危險性也更大

2024年美國總統選舉已進入倒數計時。上海外國語大學教授黃靖、中國人民大學教授金燦榮都認為，根據最新民調數據和對當前局勢的分析，川普的勝選的可能性更高，但其不可預測性以及對美國、對世界的危險性也更大。

大陸網路媒體《觀察者網》3日邀請黃靖與金燦榮分析美國大選。黃靖認為，美國大選的局勢是有利於挑戰者的。他指出，美國社會現在面臨著高度分裂，美國老百姓希望看到改變。

黃靖說，從經濟上看，盡管美國各種經濟數據看上去還不錯，但美國人對經濟的感受更多是來自超市、房市，這兩個市場上的價格現在都很高，所以無論美國股市怎麼漲，美國民眾對於經濟的感受還是比較負面的。

黃靖指出，拜登政府的三大政策軟肋—移民、經濟、外交是無法抹去的。賀錦麗擺脫不了拜登替身的形象。若不想當拜登的替身，賀錦麗需要提出一套新的政策，但一方面她能力有限，另一方面她作為現任副總統，提出新政策無疑會和拜登產生衝突，因此預期川普的贏面要更大一些。

金燦榮表示，川普競選集會現場的人多又充滿激情，賀錦麗的場子看上去人也不少，但感覺像是被社區幹部動員過去的一樣，沒有激情。但他也認為，若川普真的問鼎白宮，他的不可預測性以及對美國、對世界的危險性也更大。

黃靖稱，賀錦麗當選會繼承拜登的外交政策，打壓俄羅斯，視中國為競爭對手，「拉幫結派」搞「小院高牆」、再造供應鏈。但有一點很重要，賀錦麗也會繼承拜登在中美兩國元首會晤時達成的一個共識：負責任地管控中美雙邊關係中的競爭因素。

「中美兩個國家盡管是競爭對手，但都不希望對方垮掉、都要穩定，這對維護中美關係穩定、乃至全球穩定都具有重大的戰略意義。」黃靖認為，賀錦麗會在這一點上延續拜登的做法，即與中國和平競爭，但若川普上台就「很糟糕了」。

黃靖表示，冷戰後，美國建立起一套霸權體系，「可以在家裡坐著不幹活，靠收管理費過日子」，但川普一上來，就要把這個體系撤掉，「這對美國整個官僚體系的衝擊是極大的」。

但黃靖預期，川普的行事風格對外的衝擊又更大。他將世界比作一個大村莊，美國是唯一可以當警察的人。「以前，盡管美國這個警察比較霸道、搞雙標、不好好幹，但他畢竟每天還巡邏一下，努力想做點什麼」。

川普最大的問題在於，「警察他要當，要別人交保護費，但他不去巡邏，要坐在家裡天天喝啤酒，一大堆流氓隨時可能搶劫，但警察沒有了，我又管不了」，這是川普上台帶來的最大的一個內外在威脅。

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