快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

美大選結果何時揭曉？四年前要等到周六以後

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
美國大選投票日是明天11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。路透
美國大選投票日是明天11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。路透

美國大選投票日是11月5日（周二），但選舉結果不會馬上揭曉。愈來愈多的美國人選擇郵寄選票，由於需要拆封和驗證。計票時間因此拉長，比親自前往投票要久，這意味選舉當晚就知道勝選者的情況已經成為過去。

2020年，網路在選舉日後的那個周六才預測出誰當選下一任總統，以及哪一黨掌握了參議院的控制權，眾議院的控制權則一直到選舉日後八天才能確定。

那麼，今年要何時才能得知勝負呢？這取決於兩點：得票接近程度和各州點票速度。前者無從預知，今年的選戰看起來難分難解，但無法確知最終投票結果是否如此。然而，經驗可以協助推測各州分別需要多長時間計票。每州情況不同，有些州計票快，因為郵寄投票率較低，或有加快計票過程的法律；有些州計票慢，因為郵寄選票的數量大，沒有加快計票的法律。

根據民調整合網站FiveThirtyEight（538）彙編來自各州選舉官員和Edison Research的資訊，大部分的州會在美東時間20時以後結束投票，有些州較早，例如印第安那州和肯塔基都有部分地區18時結束投票，喬治亞19時，而加州、夏威夷州、阿拉斯加州（阿留申群島以外大部分地區）分別在美東時間23時和24時才結束投票，阿留申是隔日凌晨1時。

2024年的開票速度在大多數地方應該與四年前差不多。儘管如此，有幾個州已經頒布了新的法律，可能會加快或減慢公布結果的速度。

以阿拉巴馬州為例，該州是少數需要正當理由才能缺席投票的州，因此超過90%的票都是親自投出來的。這應該能讓幾乎所有選票都在選舉當晚開出來。

郵寄選票會增加變數，而且每個州的規定不同。

搖擺州之一的北卡羅萊納州，州選舉委員會規定在選舉日之前收到提前投票和缺席投票（占北卡大多數的票）將首先在美東時間19時30至21時30分之間上報。然後，20時30至凌晨1時之間上報選舉當天的選票。這應已開出98%左右的選票。臨時選票、選舉日當天收到的缺席選票，以及受海倫颶風影響地區的選民在原籍地以外投遞的缺席選票，會在接下來的10天內清點。

另一搖擺州賓州的法律規定，選舉日前不能處理通訊選票，各郡縣都無法提前計票，而一旦開始計票，未完成之前不得停止。根據Votebeat和Spotlight PA的分析，許多郡縣應能在選舉當晚完成開票，一些較大的縣則有可能要到周三或周四才有結果。

同樣是搖擺州的內華達州規定，除非排在最後的選民投完票，否則不能公布開票結果，所以可能要正式投票結束後數小時後才開始通報計票結果。2022年是美東時間凌晨12時42分，那時各郡縣會公布已開票部分，通常占最終票數的一大部分。但隨後的更新進展緩慢，有相當數量的選票無法在選舉當晚清點。大多數內華達選民透過郵寄方式投票，而將所有的郵寄選票表列計算需時數天。此外，正確蓋上郵戳的郵寄選票可能遲至11月9日才送達，仍須計算在內。

下列連結美國廣播公司（ABC）刊登了FiveThirtyEight整理出來各州結束投票和開票時間。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

摩爾多瓦總統決選 計票尾聲親歐現任總統領先

美大選結果、Fed決策 台股雙挑戰推演三劇本

賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票

大選效應！美國富人想外移 葡萄牙、希臘等國受青睞

相關新聞

AI 討厭川普？美選實測 NotebookLM 評論選情

AI 生成的 podcast 內容，會不會也有「AI 自己的觀點」加入其中呢？Google 官方說明文件宣稱，「語音摘要不是 AI 主持人對某個主題的主觀觀點，只單純呈現上傳來源的內容」。然而在實際測試中，筆者卻發現 AI 主持人在評論文本內容時，其立場並非全然中立，可能有隱伏的偏好。

投票日近放飛自我！川普喊讓媒體「擋子彈」後悔2020年沒死守白宮

美國總統大選投票日前最後周日，共和黨候選人川普3日在賓州造勢繼續推銷陰謀論，稱「2020年不該離開白宮」，且抱怨周圍都是...

圖表／美國總統大選空前激烈 地圖看各州手握多少張選舉人票

2024美國總統大選投票日11月5日迫在眉睫，各個民調及專家解讀等都顯示，兩位候選人賀錦麗與川普依然難分高下。兩陣營最重...

對中國川普重交易賀錦麗偏務實 都未承諾協防台灣

美中戰略競爭格局持續，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨川普都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀...

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

美國總統大選邁入倒數48小時，兩黨候選人雙雙前進搖擺州拚場；根據538/ABC News最新民調顯示，賀錦麗在全國民調上...

關稅討選民歡心 但為何令經濟學家厭惡?

自詡為「關稅人」的美國前總統川普揚言，若再度當選將祭出更多關稅，例如可能對中國大陸進口貨課徵多達60%的稅率。民主黨總統候選人賀錦麗也承諾，一旦執政，將實施瞄準特定對象的關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。