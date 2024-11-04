快訊

涉台鹽綠能弊案前董事長陳啟昱落跑 檢方發布通緝

大股東金士頓退出董事會、資遣員工250人 品安重挫跌停

「槍砲聲中的嘆息」吳忠達戰死烏克蘭 戰場和俄軍交戰影片曝光

投票日近放飛自我！川普喊讓媒體「擋子彈」後悔2020年沒死守白宮

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
美國共和黨候選人川普3日在賓州蘭卡斯特舉行造勢。法新社
美國共和黨候選人川普3日在賓州蘭卡斯特舉行造勢。法新社

美國總統大選投票日前最後周日，共和黨候選人川普3日在賓州造勢繼續推銷陰謀論，稱「2020年不該離開白宮」，且抱怨周圍都是防彈玻璃時又擴大暴力言論，稱不介意讓現場製作假新聞的媒體「擋子彈」。

美聯社報導，川普3日的演說與最近造勢的演講內容幾乎沒有相似之處。他反覆質疑選舉的公正性，重新提出試圖推翻2020年大選失利後的舊怨，並且加劇他對眼中「妖魔化」的民主黨和美國媒體的言詞攻擊，在賓州蘭卡斯特（Lancaster）活動上一度使媒體成為暴力的箭靶。

川普自從7月首度遭暗殺未遂後，集會談話均設有防彈玻璃。而他在這場造勢活動上先是指著那些玻璃帷幕，接著說在場的真的只有假新聞。他說，「如果要打到我，某人得先穿過假新聞。而我倒不太介意這一點」。

這是川普近日內第二度將槍口瞄準他認為是敵人的人。他先前使用「暴力言詞」談論共和黨內最敢於批評他的人之一麗茲．錢尼（Liz Cheney），稱「她是個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著步槍站在那裡，用9支槍管對她開火，好嗎？當槍對準她臉的時候，讓我們看看她做何感想。」

除此之外，川普重新提起選舉操縱，並表示如果他輸給賀錦麗，那一定是民主黨作弊，儘管民調顯示選情非常膠著。

「在我離開的那一天，我們擁有我們國家歷史上最安全的邊境。」川普說，「我不應該離開，說真的，我們做得那麼好，我們有那麼出色的——」，話未說完便突然中斷。

衛報描述，這番言論反映川普在2020年敗選後對幕僚和盟友所說的話，他從未承認敗選。一位知情人士表示，在他第一任期結束時，他曾參加至少一次會議，會上他考慮是否拒絕離開白宮。

川普一度為自己的脫稿演出而自滿，反映越接近選舉日，他變得越來越不受拘束，也許是每天多場造勢的疲勞不可避免產生影響。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

美國大選川普政治旋風再起？選後將走向更分化的美國？

美國大選進入倒數計時 一表看懂川普選後的台股走勢

賀錦麗已郵寄投票 與川普搖擺州分別最後催票

華爾街大亨幫川普「新政府」找人 陣營內部有疑慮

相關新聞

AI 討厭川普？美選實測 NotebookLM 評論選情

AI 生成的 podcast 內容，會不會也有「AI 自己的觀點」加入其中呢？Google 官方說明文件宣稱，「語音摘要不是 AI 主持人對某個主題的主觀觀點，只單純呈現上傳來源的內容」。然而在實際測試中，筆者卻發現 AI 主持人在評論文本內容時，其立場並非全然中立，可能有隱伏的偏好。

投票日近放飛自我！川普喊讓媒體「擋子彈」後悔2020年沒死守白宮

美國總統大選投票日前最後周日，共和黨候選人川普3日在賓州造勢繼續推銷陰謀論，稱「2020年不該離開白宮」，且抱怨周圍都是...

圖表／美國總統大選空前激烈 地圖看各州手握多少張選舉人票

2024美國總統大選投票日11月5日迫在眉睫，各個民調及專家解讀等都顯示，兩位候選人賀錦麗與川普依然難分高下。兩陣營最重...

對中國川普重交易賀錦麗偏務實 都未承諾協防台灣

美中戰略競爭格局持續，民主黨總統候選人賀錦麗、共和黨川普都視中國為主要對手，但政策不同。川普交易性格強，不可預測性高；賀...

美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先

美國總統大選邁入倒數48小時，兩黨候選人雙雙前進搖擺州拚場；根據538/ABC News最新民調顯示，賀錦麗在全國民調上...

關稅討選民歡心 但為何令經濟學家厭惡?

自詡為「關稅人」的美國前總統川普揚言，若再度當選將祭出更多關稅，例如可能對中國大陸進口貨課徵多達60%的稅率。民主黨總統候選人賀錦麗也承諾，一旦執政，將實施瞄準特定對象的關稅。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。