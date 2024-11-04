美選倒數48小時！川普5搖擺州微幅占上風 賀錦麗全國民調領先
美國總統大選邁入倒數48小時，兩黨候選人雙雙前進搖擺州拚場；根據538/ABC News最新民調顯示，賀錦麗在全國民調上以48.9%領先川普1個百分點，川普則在包含賓州在內的多個搖擺州內領先賀錦麗。
英國廣播公司（BBC）報導，川普在賓州、北卡羅來納州與喬治亞州造勢，賀錦麗現身密西根州催票。
538/ABC News民調指出，在全國民調方面，賀錦麗以47.9%領先川普的46.9%。
在搖擺州方面，川普在賓州、內華達州、北卡羅來納州、喬治亞州與亞利桑納州取得微幅領先，最大領先幅度為2個百分點；賀錦麗則在威斯康辛州與密西根州占有領先優勢，不過幅度落在1個百分點上下。
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