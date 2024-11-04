華爾街大亨幫川普「新政府」找人 陣營內部有疑慮

中央社／ 紐約3日專電

美媒報導，川普陣營政權移交小組共同主席盧特尼克（HowardLutnick）10月24日在紐約曼哈頓餐廳宴請多名支持金主時表示，有數千個政府工作職務需要推薦。不過競選陣營也有人指出，川普還沒當選最好低調點。

「華爾街日報」（The Wall Street Journal）報導，身兼金融大亨費茲傑羅證券公司（Cantor Fitzgerald）執行長的盧特尼克（Howard Lutnick）在晚宴中要求眾人推薦川普當選後可能職務的人選履歷，出席者包括職業美式足球NFL紐約噴射機隊（New York Jets）大股東、嬌生集團（Johnson & Johnson）家族成員、前駐英國大使強生（Woody Johnson）。

盧特尼克近期高調公開露面，他在有線電視新聞網（CNN）專訪指出，支持川普的小羅勃．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）不會擔任政府職務；特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）因為持有企業也不會入閣，但會協助川普新政府工作。

川普陣營內部人士指出，盧特尼克在選前應低調，選後重要內閣人事是川普的決定。

一名出席晚宴的公關業者說，盧特尼克太超過，儼然是一人當家的人資部門。部分親近川普人士憂心，盧特尼克和華爾街金融菁英關係深厚，屆時可能會說服川普任用前任期間反對當時政策的人士，包括反對大幅提高進口關稅。

川普的兒子、團隊政權移交小組共同榮譽主席小唐納．川普（Donald Trump Jr.）對此表示：「盧特尼克不是一般華爾街銀行家，他是讓美國再次偉大的人，他講過關稅嗎？講過政府官僚問題嗎？他是我們的人。」競選團隊聲明指出，盧特尼克擔任的是無給職，他必須為選後組新政府廣泛尋找跨界政策專家與有能力者。

盧特尼克與部分川普身邊高層關係良好，他曾與馬斯克談到政府機構改革，可能將年度預算砍至2兆美元（新台幣64兆元），兩人已談到如何減少政府開支。

瞭解陣營事務人士指出，離開政壇許久的川普女婿、前白宮顧問庫許納（Jared Kushner）也對盧特尼克尋找未來官員與行政程序提供諮詢，盧特尼克手上人選會詢問庫許納的意見。他建議每個職位提供3至4人供川普選擇。

此外，盧特尼克也與投資管理公司黑石集團（Blackstone）執行長蘇世民（Steve Schwarzman）、大陸資源（Continental Resources）執行董事韓姆（Harold Hamm）與川普密友名嘴卡爾森（TuckerCarlson）會晤討論政府官員人選。

阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）執行長羅旺（Marc Rowan）與嘉信理財集團創辦人史瓦布（Charles Schwab）也是諮詢對象。

川普如果當選，聯邦政府預料將有4000個政治任命職缺可任命，當中約千人須經國會同意。

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