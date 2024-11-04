美選觀測／美國政策川普化 選後將走向更極端的未來？

在這十年中，川普三次參選，對美國國內外政策造成了持久的影響，他的三位競選對手的政策，無論是希拉蕊、拜登，或是賀錦麗，很明顯地都在向川普政策靠攏，從這個意義上來說，無論誰在11月5日勝出，川普都已重新定義了美國的兩黨政治，進而體現美國內政外交的「川普化」。

川普獲藍領支持 民主黨政策向右靠攏

川普是第一個敏銳發覺美國藍領不滿的政治人物，尤其在中西部的七個搖擺州，這裡的藍領與工會過去是民主黨的鐵票，現在經過川普的抨擊洗禮，受「讓美國再度偉大」（MAGA）口號所吸引，紛紛倒戈共和黨。

民主黨猝不及防，2016年希拉蕊雖然贏得最多的普選票，卻輸給了川普的選舉人票，後來的拜登與賀錦麗無不記取這個教訓，以這七個搖擺州為戰場，當然受限於川普的主場優勢。

希拉蕊原本極力催生CPTPP，主張美國應該制定新一代、進步的自由貿易協定，但這七個州的藍領與工會齊聲反對，川普也反對，雖然CPTPP經過六、七年艱苦談判，即將要簽署了，但她卻不敢贊成，反而率先反對加入。

拜登雖然事事反川普，但是川普在2018年對中國大陸所設下的懲罰性關稅，民主黨政府內部雖然有爭論，有人主張拿掉有助減輕通膨，但終究政治邏輯占上風，拜登不敢拿掉，深怕惹怒了受保護的企業與勞工。

在能源方面，原本拜登政府力推清潔能源，主張環境保護，賀錦麗替代拜登參選後，卻一改往日立場，轉而支持水力壓裂法生產油氣，並且宣稱，她擔任副總統期間美國石油和天然氣產量比以往任何時候都多，就是為了關鍵州中的關鍵州，賓州以此產業就業者最多。

川普激進路線升級 若當選恐走向極權化

但是川普的意識形態變得越來越極端，第三次選總統，比起第一次與第二次，都更為激烈，變得更保護主義、更孤立主義，以及更民粹主義。如果川普當選，第二個任期沒有學習期，立即就會開始清除「深層政府」，開始報復數以千計政敵，尤其是選前預期參議院將由共和黨掌控，如果共和黨又取得眾議院多數，加上已經傾向保守的聯邦最高法院，美國將出現數十年來三權沒有制衡的一面倒的集權體制。

在民粹主義方面，川普承諾當選後將大規模掃蕩非法移民，每年遣返數百萬人，如真的付諸實行，將對美國衝擊巨大，包括餐館、建築等雇用非法移民行業，將面對大量辭職、缺工，官方搜捕，很多人不敢出門、直接衝擊上百萬家庭的生活。

川普還承諾要大幅增加政務任用的名額，以及取消教育部，讓教育權回歸地方，這些改革其實都已經在傳統基金會所撰寫的900頁2025計畫中詳載，此計畫全名為「2025總統權力轉移計畫」（2025 Presidential Transition Project），被民主黨痛批是川普極權右傾的鐵證，雖然川普試圖與該計畫切割，但他的許多親信顧問都是2025計畫的深度參與者。

川普的民粹，還不只是意識形態，更包括他的反民主作為，他在2021年國會暴動的角色，檢察官還等著選後要起訴，而這次選舉，他的勝算更高，支持者更難接受他敗選，加上川普至今不肯鬆口會承認敗選，非常可能再次發生自發聚集、帶槍示威或攻擊政府的情況。

無論川賀誰上任 都將延續貿易保護主義

在貿易方面，川普承諾續對所有中國貨加徵60%甚至100%關稅，外國商品加徵20%關稅。川普認為，增加關稅可以阻擋外國進口，保障本國生產，增加的關稅將有利於財政，但經濟專家幾乎一致認為是誤導欺騙，最終都還是美國商家或消費者埋單。如他當選，美國將正式走入保護主義，對目前已經奄奄一息的全球化，給予致命的一擊。

川普說要增加關稅，賀錦麗恐怕也不會手軟，因為這是討好選民的手段，對中國大陸的關稅戰政策，無論誰上台都將會繼續保護主義，只有50步與百步的差別。

川賀皆盼俄烏停戰 對中東衝突影響有限

下屆美國總統勢必要處理三個地區衝突，分別是台海、俄烏戰爭，以及中東衝突；新總統如果抱持著孤立主義的意識形態，美國獨善其身，後續效應恐堪慮。

烏克蘭戰爭已經快滿三年，烏軍過去一年來，可以說毫無進展，反觀俄軍，不斷推進中，美國民眾對繼續支援烏克蘭，興趣不高，拜登目前提供烏克蘭援助已高達1740億美元的天文數字，但同時設下武器使用條件，不准攻擊俄羅斯腹地，以盡量避免北約與俄羅斯的直接衝突，這凸顯了美國謹慎避戰的態度。

共和黨對提供援助給烏克蘭沒有興趣，可能勝選的川普，屢屢對外放話，可以在24小時內安排停火，不言可喻，勢必會以俄羅斯占據現有烏克蘭領土為前提，而賀錦麗若當選，也會想盡快停戰，目前戰事對烏克蘭不利，最好的情況就是以加入北約為割讓領土的代價，換取俄烏停火，但俄羅斯能否接受，北約沒有把握。

誰是新總統，對烏克蘭的未來影響很大，但相對的，白宮主人卻對中東衝突的影響有限，因為以色列雖然仰賴美國軍援及安全保證，總理內唐亞胡卻把美國吃得死死的，不管他如何轟炸平民、如何拒絕和談，美國都完全配合，只因支持以色列是兩黨一致的共識。

雖然以色列對美國予取予求，但在伊朗問題上，拜登卻採取強硬的態度，反對以色列攻擊伊朗的核武設施與產油設施；避免核武設施，是擔心引發大戰，把美國捲進去，而避免產油設施，主要是怕國際油價高漲，牽動美國物價，讓好不容易才平抑下來的通膨，再度上揚，衝擊目前民主黨候選人賀錦麗的選情。

是否軍事介入台海 成美國孤立主義指標

要不要軍事介入台海，是美國總統是否成為孤立主義的指標，美國傳統政策是「戰略模糊」，拜登執政時雖然數度失言，說美國一定會介入，靠著白宮與國務院「澄清」，拉了回來，不過美台軍事合作在他任內日漸加強，尤其是美國通過軍援台北的法案，令北京非常不滿。

賀錦麗對美國是否實際介入台海的問題，含糊以對，拒絕回答假設性問題，這其實守住了拜登政府的底線，近來菲律賓與中國大陸的南海衝突正在升高，菲律賓不同於台灣，是與美國有共同防禦條約，美國如果保持不介入，就像是俄烏戰爭，拒絕與另一個核武國家發生衝突，將會讓日本等國擔心，危及美國在印太的信譽。

但是川普的立場比起他在任時，似乎還要更傾向孤立主義，他上月18日接受華爾街日報採訪，當被問及是否會使用軍事力量對抗中國對台灣的封鎖時，川普先回答說：「我想說，如果你進入台灣，我很抱歉這樣做，我將向你徵收150%至200%的稅」，然後自誇如何與習近平友誼深厚的故事。當記者再追問他是否會動武時，川普回答：「我沒必要這麼做，因為他尊重我，也知道我是個瘋子」。

這是「狂人理論」，意思是當對手面對一個不按牌理出牌的狂人時，自然會收手，不敢招惹，但這通常是小國對大國的策略，北韓領導人金正恩對美國的核武策略就是「狂人理論」，可是美國是全球超強，應該讓世界各國可以預測，而不是令人難以預測的「狂人」。