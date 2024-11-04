美選觀測／美國大選搖擺州 可能的8套劇本

美國總統選舉是由選舉人團選出，至少需獲得270張選舉人票才能勝選，若川普與賀錦麗都能固守各自的鐵票倉，川普預計將獲得218張選舉人票，賀錦麗將獲得225張選舉人票，分別差52張及45張選舉人票才能跨過勝選門檻。目前民調仍在拉鋸的7大搖擺州，以及內布拉斯加州、緬因州各1個國會選區，共計95張選舉人票，將是決定誰能夠入主白宮的關鍵。

以下根據外媒分析及知名政治統計專家席佛（Nate Silver）的選舉模型，整理出搖擺州較可能出現的8種選舉結果，分成川普勝選、賀錦麗勝選及平手3種情境解析。

川普勝選3套劇本 製表／蔡佩蓉、林雨荷

賀錦麗勝選3套劇本 製表／蔡佩蓉、林雨荷

川賀平手2套劇本 製表／蔡佩蓉、林雨荷

如果選舉人票平手怎麼辦？

如果美國總統大選選舉人票出現平手，按美國憲法規定，將由聯邦眾議院投票選出總統。眾議院議員以州代表團投票，每一州的眾院代表團有一張選票，共有50票，候選人需要至少26票（即過半數）才能贏得總統職位。根據目前民調，共和黨很可能在選舉後繼續掌握眾議院代表團的多數席位，在這種情況下川普極可能勝出。 搖擺州過去5屆選舉結果 製表／蔡佩蓉

註／美國大選採取選舉人團制，贏者全拿；唯內布拉斯加州和緬因州例外，這兩個州按國會選區分配選舉人票

資料來源／Nate Silver選舉模型、華盛頓郵報、華爾街日報、美國國家廣播公司新聞網（NBCNews）、美國有線電視新聞網（CNN）、記者整理

■聯合報 2024.11.03製表