德人預期美大選後 美、德與歐洲關係將翻新篇章

美國總統大選進入倒數階段，無論是民主黨賀錦麗（Kamala Harris）勝出，或共和黨前總統川普（Donald Trump）重返白宮，當前德國與美國難得親密的夥伴關係都將異曲，許多德國人正忐忑不安地看著這場民主大秀。

社民黨（SPD）籍的德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）認為，無論誰當選，情況都會改變，且對歐洲和德國都會有影響。「美國對歐洲的安全投注會減少」，歐洲將必須提高自主防禦，「大家都該清楚這點」。

德國綠黨（Greens）黨主席努里普爾（OmidNouripour）表示，「問題是誰對德國與歐洲有利」，而川普不太考慮歐洲。

他進一步舉例說，川普威脅反對北約成員國將GDP（國內生產毛額）的2%投注援助烏克蘭，「這樣一個人無法指望保護美國」。而且沒有人知道川普重返白宮後會如何把威脅付諸行動，「我們不知道他會做什麼」。

極右翼德國另類選擇黨（AfD）黨主席魏德爾（Alice Weidel）選擇川普，因為川普說會刪減資金結束俄烏戰爭。同樣反對軍援烏克蘭的莎拉瓦根尼柯希特（BSW）聯盟黨黨主席莎拉瓦根尼柯希特也盼結束戰爭，但她仍然不支持川普。

賀錦麗多次公開強調將繼續支持烏克蘭，是否能延續拜登對歐洲的貢獻，仍是個問號。基民盟（CDU）外交官樂特根（Norber Röttgen）說，賀錦麗身為跨大西洋主義者，「確保歐洲安全不一定是她的優先項目」。

德國今日新聞（Tagesschau）指出，歐洲長期討論是否需要加大投資自身安全，多年來卻沒有決定性進展。歐盟備有國防專員，但缺乏資源和技術；德國總預算緊張，甚至將無法達成北約商定投注GDP的2%為國防預算目標，「討論很多，決定很少，但一切都相對明朗」。

美國總統拜登（Joe Biden）9月中旬拜訪柏林，同時獲頒德意志聯邦共和國功績勳章，這是德國對一位公民的最高殊榮與肯定，顯示德美關係重達歷史性的穩定與緊密。德國總統史坦麥爾（Frank-WalterSteinmeier）對拜登說，「當你被選上選總統時，是你在一夜之間重建歐洲在大西洋聯盟的希望」。

這次無論美國人如何選擇，德國與歐洲的跨大西洋關係都將因為新任美國總統而進入下一篇章。