聽新聞
0:00 / 0:00

共和黨擬廢晶片法？眾院議長改口

聯合報／ 編譯盧炯燊／綜合報導
美眾院議長強生。（歐新社）
美眾院議長強生。（歐新社）

美國共和黨籍眾議院議長強生一日表示，共和黨人可能會廢除晶片法，但他很快收回有關說法，聲稱只是想將法案「優化」。不過民主黨總統候選人賀錦麗馬上抨擊他的說法。

去年通過實施的晶片法，由聯邦政府撥款五百四十億美元補貼美國半導體研究及生產，但共和黨總統候選人川普對該法不以為然，認為以補貼來鼓勵在美國生產晶片很糟糕，主張透過加徵關稅迫使晶片業者在美國建廠。

強生一日在紐約州為共和黨籍眾議員威廉斯站台，在回答記者問及會否嘗試廢除該法時表示，「預計我們可能會這樣做，但我們還沒有制定這方面的議程」。國會表決這項法案時，強生投下反對票。

民主黨人對強生的言論馬上作出反應，警告強生與川普正在推行激進的保守派政見，決心廢除拜登政府受歡迎的計畫。賀錦麗抨擊共和黨人與川普一直想要廢除歐巴馬政府的平價醫療法，現在更要廢除晶片法。

這次選戰，白宮及民主黨不斷稱讚晶片法刺激了數千億美元投資、創造數十萬個就業機，包括台積電等半導體廠商已在美國投資設廠。

但強生隨後發出聲明，指不會廢除晶片法，而是會透過立法進一步優化及改善該法主要目的，消除其成本高昂的法規及要求。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

川普、賀錦麗誰勝出？陸另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

川普稱公民投票、賓州作弊 遭查核拆穿 疑為敗選挑戰結果鋪墊

強生稱「可能廢晶片法」引賀錦麗抨擊 改口說「優化」

拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選

相關新聞

7決勝州民調都在誤差範圍 紐時：美選激烈數十年未見

美國總統大選五日正式投票，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普二日均前往決勝州北卡和喬治亞拉票。輿觀民調選前最後...

美選觀測／美國政策川普化 選後將走向更極端的未來？

在這十年中，川普三次參選，對美國國內外政策造成了持久的影響，他的三位競選對手的政策，無論是希拉蕊、拜登，或是賀錦麗，很明...

共和黨擬廢晶片法？眾院議長改口

美國共和黨籍眾議院議長強生一日表示，共和黨人可能會廢除晶片法，但他很快收回有關說法，聲稱只是想將法案「優化」。不過民主黨...

美政黨認同 共和黨罕見優勢

美國大選倒數計時，無論結果是什麼，這場競選不像民主黨人預期得那麼順利。紐約時報指出，因為政治環境不利於民主黨。

已有7500萬人提前投票！美國大選逼近 賀錦麗、川普分頭衝刺

美國民主黨總統候選人賀錦麗今天將赴密西根州造勢，她的共和黨對手川普則會在賓夕法尼亞、北卡及喬治亞這3個搖擺州。根據統計，...

做好「最壞的打算」…伊朗為川普勝選做準備 憂更多以色列攻擊與西方制裁

美國總統選舉將於5日登場，伊朗領導階層及其盟友如今正準備面臨美國大選可能出現的最糟結果：共和黨總統候選人、前總統川普（D...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。