共和黨擬廢晶片法？眾院議長改口

美國共和黨籍眾議院議長強生一日表示，共和黨人可能會廢除晶片法，但他很快收回有關說法，聲稱只是想將法案「優化」。不過民主黨總統候選人賀錦麗馬上抨擊他的說法。

去年通過實施的晶片法，由聯邦政府撥款五百四十億美元補貼美國半導體研究及生產，但共和黨總統候選人川普對該法不以為然，認為以補貼來鼓勵在美國生產晶片很糟糕，主張透過加徵關稅迫使晶片業者在美國建廠。

強生一日在紐約州為共和黨籍眾議員威廉斯站台，在回答記者問及會否嘗試廢除該法時表示，「預計我們可能會這樣做，但我們還沒有制定這方面的議程」。國會表決這項法案時，強生投下反對票。

民主黨人對強生的言論馬上作出反應，警告強生與川普正在推行激進的保守派政見，決心廢除拜登政府受歡迎的計畫。賀錦麗抨擊共和黨人與川普一直想要廢除歐巴馬政府的平價醫療法，現在更要廢除晶片法。

這次選戰，白宮及民主黨不斷稱讚晶片法刺激了數千億美元投資、創造數十萬個就業機，包括台積電等半導體廠商已在美國投資設廠。

但強生隨後發出聲明，指不會廢除晶片法，而是會透過立法進一步優化及改善該法主要目的，消除其成本高昂的法規及要求。