美政黨認同 共和黨罕見優勢

美國大選倒數計時，無論結果是什麼，這場競選不像民主黨人預期得那麼順利。紐約時報指出，因為政治環境不利於民主黨。

在紐時十月下旬的民調中，只有百分之四十選民認可現任總統拜登的表現，百分之廿八選民表示美國往正確的方向前進。過去沒有任何政黨能在這麼多美國人不滿的情況下，保住白宮寶座。

民調顯示，這是數十年來頭一次，共和黨人在全國政黨認同中與民主黨平分秋色或甚至更高。多項民調還發現，在各項議題中，除墮胎權及民主，共和黨人在其他所有關鍵議題上都有優勢。

民主黨的挑戰似乎是全球大趨勢的一部分，各國選民似乎都渴望改變。英國、德國、義大利、澳洲及最近的日本，執政黨都失去權力或主導地位，法國和加拿大很可能也會加入這個行列。川普四年前也失利。

各國和各政黨具體情況不同，但大部分情節相同：新冠疫情及隨之而來的動盪。幾乎在所有國家，高房價和新冠效應都讓選民憤怒，使得執政黨信譽掃地。

這種憤怒逐漸侵蝕人們對政府官員、自由派精英和媒體的信任。當物價上升時，上百萬年輕人和低收入選民感到沮喪，他們的儲蓄、購買力、住房機會和希望都在減少。

在美國，新冠後的幻滅和挫折感，讓民主黨人付出代價。民主黨主張強硬因應病毒，包括強制戴口罩及接種疫苗、關閉學校和停課。民主黨支持「黑人的命也是命」運動、爭取更開放的邊境政策、尋求減少排放溫室氣體，並在刺激經濟上花費數兆美元。而隨著疫情結束，這一切很快就變成了負擔。

年輕美國人在社交媒體上發洩憤怒，他們認為總統太老、物價太高、機會流失、現行體系不利於他們。通貨膨脹和高利率，可歸咎於政府的高支出刺激了過度需求；高油價可歸咎於暫停鑽井許可；移民激增可歸咎政府鬆懈的邊境政策；遊民、犯罪和秩序混亂則為 「法律和秩序 」提供了理由。

在一個又一個議題上，民主黨人的回應是向右轉，而共和黨在議題上的優勢日益明顯，顯示這是共和黨勝選的好機會。