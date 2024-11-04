7決勝州民調都在誤差範圍 紐時：美選激烈數十年未見

美國總統大選五日正式投票，民主黨總統候選人賀錦麗和共和黨總統候選人川普二日均前往決勝州北卡和喬治亞拉票。輿觀民調選前最後一次民調指出，賀錦麗全國支持度以百分之五十領先川普的百分之四十七；紐約時報民調則顯示，兩人在七大決勝州仍是拉鋸戰，選戰激烈程度堪稱數十年來首見。

紐約時報二日發布的七個決勝州最新民調顯示，賀錦麗在內華達州領先川普三個百分點，在北卡州、威斯康辛州領先川普兩個百分點，在喬治亞州領先川普一個百分點。兩人在賓州、密西根州打平，川普則在亞利桑納州領先賀錦麗四個百分點。

紐時說，賀錦麗在北卡州、喬治亞州拉票有成，川普則維持在亞利桑納州的優勢，並在賓州迎頭趕上。整體而言，兩人在七個決勝州的支持度都在誤差範圍內，選情仍是五五波。

紐時指出，兩黨候選人在鐵鏽帶、陽光帶這麼多州民調如此接近，這樣激烈的美國總統選戰已數十年未見，也顯示儘管選戰進入最後衝刺，結果仍難以斷言。

美聯社報導，川普二日在北卡州夏洛特市市郊舉辦造勢活動表示，他克服了一切攻擊乃至兩次刺殺，一路走到現在。

賀錦麗則在喬治亞州亞特蘭大民權中心停車場辦造勢，敦促她的支持者提前投票，讓她當選以實施「新世代領導」。她的造勢活動數次中斷，因為在高溫中等候數小時的民眾多人昏倒。

賀錦麗的選戰發言人泰勒二日表示，賀錦麗打算以郵寄投票方式，將選票寄回故鄉加州。川普則預料會在五日親自於佛州投票。

兩人都安排在決勝州展開最後衝刺行程，出現短兵相接狀況。路透報導，賀錦麗的空軍二號專機二日抵達北卡州造勢時，川普的波音七五七私人飛機已在附近的停機坪，當時川普是否在機上不得而知。

佛羅里達大學選舉實驗室指出，全美七千二百多萬人已提前投票，雖比二○二○年疫情年稍低一點，但仍足以顯示選民投票相當積極。

輿觀民調機構選前最後一次民調指出，全國支持度方面，賀錦麗以百分之五十領先川普的百分之四十七達三個百分點，賀錦麗已有把握拿到二百四十張選舉人票，川普則取得二一八張，其餘約八十張還待投票結果揭曉定勝負。