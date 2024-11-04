共和黨籍議長喊廢晶片法 賀錦麗抨擊

經濟日報／ 國際中心／綜合外電

共和黨籍眾議院議長強生近期批評晶片法，揚言要撤銷，隨後道歉並改口說，他的意思是共和黨人將「簡化並改善」晶片法，但仍讓賀錦麗抓到機會猛攻，抨擊他的說法。

強生1日在紐約州為共和黨眾議員威廉斯（Brandon Williams）站台，在被記者問及是否嘗試撤銷晶片法時表示，「預計我們可能會這樣做，但還沒制定這方面的議程」。但他隨後發布聲明說，他聽錯問題，並非要撤銷。

晶片法在2022年被總統拜登簽署成法律，用來提振半導體的研究、推動美國國內製造。法案通過前，美光已宣布在紐約州投資1,000億元設廠，該公司依據此法可獲61億元補貼。

民主黨人對強生的言論馬上作出反應，總統候選人賀錦麗2日表示，「我的計畫和打算是繼續投資美國製造業」，並指共和黨對手川普任職總統期間導致製造業工作機會流失。在強生改變說詞後，賀錦麗則說，強生之所以這麼做，是因為「他們的議程不受歡迎」。

事實上，共和黨總統候選人川普也批評過晶片法，並表示他可以透過關稅的威脅來吸引投資。

川普 美國大選 賀錦麗

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