做好「最壞的打算」…伊朗為川普勝選做準備 憂更多以色列攻擊與西方制裁

美國總統選舉將於5日登場，伊朗領導階層及其盟友如今正準備面臨美國大選可能出現的最糟結果：共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）再度入主白宮。

路透社報導，各項民調顯示，川普與民主黨對手、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）不分軒輊。同時，伊朗領導階層和他們在黎巴嫩、伊拉克、葉門的區域盟友都擔心，川普很可能會勝選，如此恐帶給他們更多麻煩。

根據伊朗、阿拉伯和西方官員說法，伊朗擔心的主要問題是川普可能授權以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）攻擊伊朗核設施、進行針對性暗殺，並透過強化制裁伊朗石油工業，以重新實施他的「極限施壓政策」。

他們預期，曾於2017年至2021年擔任美國總統的川普會再度向伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）施加最大壓力，以迫使他屈服，並接受川普和以色列制定的核遏止協議。

美國領導階層的變化，不僅可能對中東地區勢力平衡產生深遠影響，也可能重塑伊朗的外交政策和經濟前景。

分析家認為，無論下屆美國政府由賀錦麗或川普領導，伊朗都會失去過往的影響力。這主要是因為過去1年來，以色列發動削弱伊朗代理人的軍事行動，包括加薩走廊（Gaza Strip）的哈瑪斯（Hamas）和黎巴嫩的真主黨（Hezbollah）。

然而，由於川普更支持以色列，因此他的立場被認為對伊朗更不利。

智庫「波斯灣研究中心」（Gulf Research Center）負責人薩格爾（Abdelaziz al-Sagher）表示：「川普要麼會對伊朗提出非常嚴格條件，要麼讓以色列針對性打擊伊朗核設施。他完全支持對伊朗採取軍事行動。川普若重返白宮，對尼坦雅胡而言堪稱美夢。」

不願具名的一位伊朗高層官員告訴路透社，德黑蘭當局「已為所有情況做好準備。我們（數十年來）一直在尋找出口石油並繞過美國嚴厲制裁的方法…不論是誰入主白宮，我們都加強了跟世界其他國家的聯繫」。

然而，另一名伊朗官員透露，川普勝選將是「一場惡夢。他會施壓伊朗來取悅以色列…並確保石油制裁得到充分執行。若是這樣，（伊朗的）體制將陷入經濟癱瘓」。

川普於10月的一場造勢演說中表示，他不願跟伊朗開戰，但針對伊朗10月1日向以色列發動飛彈攻擊，他認為以國應該「先打擊伊朗核設施，之後再擔心其他問題」。

分析人士認為，如今伊朗的選擇有限。研究伊斯蘭組織的專家哈山（Hassan Hassan）指出：「事實就是川普將支持尼坦雅胡，並為他想做的任何事情開綠燈。對於伊朗來說，川普（比賀錦麗）要糟糕得多。」