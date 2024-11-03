若川普勝選須考慮援烏一事 匈牙利總理：歐洲無法獨自承受戰爭帶來負擔
匈牙利總理奧班（Viktor Orban）今天表示，若美國共和黨總統候選人川普贏得大選，歐洲將需要重新考慮援助烏克蘭一事，因為歐洲「將無法獨自承受這場戰爭帶來的負擔」。
路透社報導，奧班反對軍援烏克蘭，並表明他認為川普（Donald Trump）與他看法一致，會就烏克蘭和平協議展開談判。
川普即將在美國總統大選對決民主黨對手賀錦麗（Kamala Harris），獲得奧班力挺。
奧班說道：「我們（在歐洲）需要了解，若美國選出支持和平的總統，我不只這樣認為，也是這樣解讀數字…如果我們期望的事發生了，美國變得支持和平，那麼歐洲就不能繼續支持戰爭」。
他指出，歐洲各國元首未來一週將赴布達佩斯參加歐洲聯盟（EU）非正式領袖峰會，烏克蘭將是重要議程。匈牙利目前擔任為期6個月的歐盟輪值主席國。
奧班也說：「歐洲無法單獨承受這個負擔（俄烏戰爭），若美國人轉向和平，那麼我們也需要調整做法，我們將在布達佩斯討論此事。」
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