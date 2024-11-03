快訊

陳啟昱涉弊案失聯遭爆已離婚 前妻曾姿雯發聲：凡事都有原因

4隻貓威力不容小覷 妙齡女僅接觸15分鐘「喘不過氣」急送醫

子瑜來了！專程返台挺姐妹淘 跟媽媽聯手應援Elkie莊錠欣

聽新聞
0:00 / 0:00

川普、賀錦麗誰勝出？陸另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

聯合報／ 記者陳宥菘／即時報導
2024美國總統大選將在5日登場，從全球小商品中心、大陸浙江義烏而生的另類指標「義烏指數」如何預測大選結果，再度引發討論。（路透）
2024美國總統大選將在5日登場，從全球小商品中心、大陸浙江義烏而生的另類指標「義烏指數」如何預測大選結果，再度引發討論。（路透）

2024美國總統大選將在5日登場，多份民調仍顯示民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普勢均力敵。這時，從全球小商品中心、大陸浙江義烏而生、號稱比民調更準的另類指標「義烏指數」如何預測大選結果，再度引發討論。

由於美國選舉年對各種競選周邊產品需求量大，製銷小商品聞名的義烏，透過訂單的「熱度」往往能判斷哪位候選人更有可能在競選中獲得勝利。義烏指數曾在2016年準確預測川普勝出，但在2020年卻預測川普將連任而失準。

放眼今年大選，大陸自媒體「22產經」在微信公眾號刊文稱，今年7月拜登宣布退出總統競選後，賀錦麗成為民主黨新的候選人後，她的周邊商品在義烏市場上仍不多見。相較之下，川普相關的商品「異常豐富」，旗幟、帽子、T恤等種類齊全，為其支持者提供了豐富的選擇。

文章稱，在亞馬遜等平台上，川普的周邊商品數量是賀錦麗的兩倍以上，顯示出他在義烏市場乃至全球電商平台上的受歡迎程度。

但也有販售娃娃的老闆大倒苦水說，「今年大選形勢是不是不太明朗啊？川普害我6月份錯失了一筆大單，對方樣品訂金都付了，說要12萬個，結果沒有結果了⋯⋯」。一些棒球帽小單訂製的工廠店鋪內，當問到是否有紅色川普帽子時，店家對於有沒有貨、會不會發貨都避而不談。

值得關注的是，不同於前兩屆美國大選前夕，各種義烏指數滿天飛，隨著美國兩黨今年選戰都喊出拒絕使用「中國製造」，只銷售「美國製造」的產品，義烏今年的訂單似乎越來越少，當地商家也對美國大選訂單反應低調，「義烏指數」預測效果遭遇挑戰。

財新網報導，不同於8年前川普第一次成功當選美國總統時，義烏市場生意興隆，家家戶戶都會接到一些旗幟的訂單，今年大選，美國兩黨的競選過程有了更多戲劇性轉變，因為兩黨都喊出官方只銷售「美國製造」的產品，拒絕使用「中國製造」。

美國總統拜登今年8月也曾簽署「全美國國旗法案」，該法案要求聯邦政府只能採購在美國生產製造的美國國旗，以加強美國政府推行的「美國製造」。不過，也有店舖老闆說，「不能製作國旗，還可以做（印有）人名的旗幟，辦法總比困難多」。

也有店家說，今年「雙十一」來得比以往更早一些，大陸國內的訂單都來不及趕製，國外單子根本沒時間做。報導指出，在商家們的帳本上，大選的生意似乎早已走向尾聲。

不過，「22產經」也提到，由於全球電商平台如亞馬遜、eBay和Temu上銷售的美國選舉商品中，九成以上的賣家仍位於大陸，當前大量與美國總統大選相關的商品仍在熱銷，這顯示拒絕使用「中國製造」政策在短期內難以影響市場供需關係。

大陸自媒體「22產經」在微信公眾號刊文稱，在亞馬遜等平台上，川普的周邊商品數量是賀錦麗的兩倍以上。（取自「金致豐」微信公眾號）
大陸自媒體「22產經」在微信公眾號刊文稱，在亞馬遜等平台上，川普的周邊商品數量是賀錦麗的兩倍以上。（取自「金致豐」微信公眾號）

川普 指數 民調 美國大選 老闆 賀錦麗

延伸閱讀

川普稱公民投票、賓州作弊 遭查核拆穿 疑為敗選挑戰結果鋪墊

強生稱「可能廢晶片法」引賀錦麗抨擊 改口說「優化」

拜登回童年居住賓州城市 最後一次為賀錦麗助選

眾多媒體不表態之際 「紐約時報」社論背書賀錦麗

相關新聞

影／本色出演！賀錦麗驚喜客串《周六夜現場》大玩諧音哏嗨翻現場

美國總統大選進入3天倒數，賀錦麗除了在關鍵搖擺州進鑼密鼓造勢，2日更首度驚喜現身美國老牌深夜綜藝節目「周六夜現場」（Sa...

紐時分析：為何民主黨這次選得這麼吃力？癥結並非川普

美國大選倒數計時，無論開票結果是什麼，這場競選不像民主黨人預期得那麼順利。在期中選舉後，許多人預期共和黨的川普完了，如今...

川普稱公民投票、賓州作弊 遭查核拆穿 疑為敗選挑戰結果鋪墊

前總統川普近幾個月來試圖利用各種機會，為他「如果這回選輸了仍將挑戰大選結果」作鋪墊。美聯社報導，川普一次次在造勢集會說出...

川普、賀錦麗誰勝出？陸另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

2024美國總統大選將在5日登場，多份民調仍顯示民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普勢均力敵。這時，從全球小商品中心、大...

BBC曝美中關係惡化下「華裔科學家如履薄冰」 教授：大選對他們至關重要

英國廣播公司報導，受美中關係惡化的影響，不少美國華裔學者近年飽受歧視、甚至被控經濟間諜相關罪名；有些學者事後雖證明清白卻...

假扮賀錦麗盟友！馬斯克資助團體遭點名散布假消息抹黑

美國大選將於5日登場。追蹤競選資金的非營利網站Open Secrets表示，最近出現看似宣傳賀錦麗政治理念的網站，但這實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。