川普、賀錦麗誰勝出？陸另類「義烏指數」以周邊訂單熱度預測 結果曝光

2024美國總統大選將在5日登場，多份民調仍顯示民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普勢均力敵。這時，從全球小商品中心、大陸浙江義烏而生、號稱比民調更準的另類指標「義烏指數」如何預測大選結果，再度引發討論。

由於美國選舉年對各種競選周邊產品需求量大，製銷小商品聞名的義烏，透過訂單的「熱度」往往能判斷哪位候選人更有可能在競選中獲得勝利。義烏指數曾在2016年準確預測川普勝出，但在2020年卻預測川普將連任而失準。

放眼今年大選，大陸自媒體「22產經」在微信公眾號刊文稱，今年7月拜登宣布退出總統競選後，賀錦麗成為民主黨新的候選人後，她的周邊商品在義烏市場上仍不多見。相較之下，川普相關的商品「異常豐富」，旗幟、帽子、T恤等種類齊全，為其支持者提供了豐富的選擇。

文章稱，在亞馬遜等平台上，川普的周邊商品數量是賀錦麗的兩倍以上，顯示出他在義烏市場乃至全球電商平台上的受歡迎程度。

但也有販售娃娃的老闆大倒苦水說，「今年大選形勢是不是不太明朗啊？川普害我6月份錯失了一筆大單，對方樣品訂金都付了，說要12萬個，結果沒有結果了⋯⋯」。一些棒球帽小單訂製的工廠店鋪內，當問到是否有紅色川普帽子時，店家對於有沒有貨、會不會發貨都避而不談。

值得關注的是，不同於前兩屆美國大選前夕，各種義烏指數滿天飛，隨著美國兩黨今年選戰都喊出拒絕使用「中國製造」，只銷售「美國製造」的產品，義烏今年的訂單似乎越來越少，當地商家也對美國大選訂單反應低調，「義烏指數」預測效果遭遇挑戰。

財新網報導，不同於8年前川普第一次成功當選美國總統時，義烏市場生意興隆，家家戶戶都會接到一些旗幟的訂單，今年大選，美國兩黨的競選過程有了更多戲劇性轉變，因為兩黨都喊出官方只銷售「美國製造」的產品，拒絕使用「中國製造」。

美國總統拜登今年8月也曾簽署「全美國國旗法案」，該法案要求聯邦政府只能採購在美國生產製造的美國國旗，以加強美國政府推行的「美國製造」。不過，也有店舖老闆說，「不能製作國旗，還可以做（印有）人名的旗幟，辦法總比困難多」。

也有店家說，今年「雙十一」來得比以往更早一些，大陸國內的訂單都來不及趕製，國外單子根本沒時間做。報導指出，在商家們的帳本上，大選的生意似乎早已走向尾聲。