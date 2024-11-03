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假扮賀錦麗盟友！馬斯克資助團體遭點名散布假消息抹黑

中央社／ 華盛頓3日綜合外電報導
美國大選將於5日登場。追蹤競選資金的非營利網站Open Secrets表示，最近出現看似宣傳賀錦麗政治理念的網站，但這實際上是來自挺川億萬富豪馬斯克相關黑錢組織的假消息。法新社
美國大選將於5日登場。追蹤競選資金的非營利網站Open Secrets表示，最近出現看似宣傳賀錦麗政治理念的網站，但這實際上是來自挺川億萬富豪馬斯克相關黑錢組織的假消息。法新社

美國大選將於5日登場。追蹤競選資金的非營利網站Open Secrets表示，最近出現看似宣傳賀錦麗政治理念的網站，但這實際上是來自挺川億萬富豪馬斯克相關黑錢組織的假消息。

法新社報導，Open Secrets表示，「進步2028」（Progress 2028）網站出自與馬斯克（Elon Musk）素有往來的黑錢組織。馬斯克正力捧共和黨總統候選人川普角逐白宮大位。

研究人員表示，「進步2028」據稱是自由派對保守派倡議「2025計畫」（Project 2025）的反擊，但該網站充斥假消息，此外還是一系列臉書（Facebook）廣告的幕後黑手。這些廣告旨在扭曲民主黨在移民與槍枝管制等關鍵議題上的立場。

「進步2028」背後是1個稱為「建設美國未來」（Building America"s Future）的保守派黑錢網絡。

據報導，截至目前馬斯克已提供逾1億美元，贊助川普與其他共和黨人團體。「華爾街日報」（WallStreet Journal）10月初報導，馬斯克是「建設美國未來」的資助者之一。

Open Secrets的馬索利亞（Anna Massoglia）表示，「進步2028」試圖假扮賀錦麗的盟友，實際上是在「散布分裂訊息與誤導性說法，以打擊賀錦麗。」

馬索利亞告訴法新社，該網站結合事實與捏造內容，扭曲賀錦麗的部分政策，以引起「支持民主黨的部分團體」的反感。

「進步2028」的內容顯示，賀錦麗領導的政府將帶來前所未見的機會，進行「全面改革」，並建立「繁榮的美國」。網站同時宣揚賀錦麗不認可的政策立場，比如優先考慮「全國槍枝回購計畫」，以避免武器流入街頭。

「進步2028」還稱賀錦麗正推動利用納稅人的錢，以向「無證移民」提供醫療健保福利。

Open Secrets引用相關文件指出，「進步2028」9月於維吉尼亞州透過「建設美國未來」註冊，3天後設立網站。

針對報導內容，「進步2028」與「建設美國未來」皆未回應法新社的置評請求。

川普 廣告 移民 網站 美國大選 賀錦麗 馬斯克

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