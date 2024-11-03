加州共和黨選民比重「20年首見回升」 加州大學民調曝賀領先幅度低於預期

加州官方公布的數據顯示，今年共和黨登記選民的比重雖仍遠不如民主黨，但在同一基準上出現20年來首見的回升。加大柏克萊分校智庫民調則顯示，賀錦麗在加州的支持率較4年前的拜登低，在亞裔中的支持度下降。

加州州務卿辦公室近期發布的選民登記報告顯示，以大選前15天為基準，民主黨登記選民數量，從2020年的1017萬人增至2024年的1036萬人，但政黨選民比重較4年前下滑0.3個百分點；共和黨登記選民數量從4年前的533萬人上升至今年的564萬人，比重則上升0.76個百分點。

民主黨和共和黨的登記選民占比今年分別為45.83%和24.95%。兩黨登記選民4年前後的消長都在1%以內。不過，這是加州共和黨登記選民占比20年來首度出現回升。

加州矽谷大郡聖克拉拉郡（Santa Clara County）共和黨主席康諾里（Shane Patrick Connolly）今天受訪表示，在過去3個報告週期，矽谷共和黨登記選民增加8000人，因為「民眾對犯罪、高昂生活成本、無家可歸等社會問題缺乏解決方案感到厭倦」。

康諾里另提到「言論自由」，表示「許多人靠向共和黨，並支持前總統川普（Donald Trump），他們關心的是言論自由和網路言論自由的問題。」

他還表示民主黨主政下，公共安全2020年後普遍下降，仇恨亞裔犯罪事件增加。

民主黨籍舊金山市府律師邱信福則抨擊，川普才是現代史上仇恨亞裔運動領導者，「我們不能忘記，他曾將我們（亞裔）拋諸腦後，給我們的社群帶來了無法彌補的傷害和悲劇。我們有一位一直為亞裔美國人社群而戰的候選人（賀錦麗）」。

加州以進步力量聞名，在這次美國大選中遭遇偏保守勢力更為嚴峻的挑戰，反映出全國戰場激烈的競爭局面。亞裔社群也出現更明顯的分化。

加州大學柏克萊分校（UC Berkeley）政府研究院（Institute of Governmental Studies）選前最後一次民調顯示，加州有57%的選民支持民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）、共和黨總統候選人川普的支持率則為35%。

這份民調指出，賀錦麗在家鄉的支持率大幅領先川普，但領先幅度低於預期。4年前，拜登（Joe Biden）在加州以63.5%的得票率大勝川普的34.3%。

4年前的出口民調顯示，拉丁裔和亞裔選民每4人中有3人支持拜登，支持率分別為75%和76%。最新民調則發現，賀錦麗在拉丁裔和亞裔選民中的支持率分別為57%和56%。

加大柏克萊分校政府研究院共同主任謝克勒（Eric Schickler）於新聞稿中指出，賀錦麗在加州的地位依舊非常穩固，不過，「她在亞裔和拉丁裔選民中的支持率，低於拜登2020年時的水準，這解釋了為什麼全國更廣泛的競選可能會如此接近。」