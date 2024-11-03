川賀大選倒數2日 美經濟內政決勝

通膨、納稅、移民等內政議題，將主導美國總統大選勝負！外媒整理本次美大選民主黨候選人賀錦麗與共和黨候選人川普的政見。賀錦麗承諾上任後會減緩通膨、提升富豪稅、打擊非法移民；川普同樣承諾減緩通膨，但希望減國內稅、加徵關稅，並強化孤立主義。雙方最後一周都在搖擺州北卡努力造勢。

川普盼遣返非法移民

根據《英國廣播公司》報導，雖然川普與賀錦麗都承諾要減緩通膨，但方法並不同。賀錦麗強調減少食物與住宿開銷，協助首購屋族買房、提高最低工資等方式；川普則是要挖更多石油已減少能源開銷，並持續低利率的環境，還要遣返非法移民，但經濟學家認為川普對外開徵關稅的政策恐讓物價上升。

稅務方面，賀錦麗希望加徵年收入40萬美元以上族群的所得稅，但資本利得稅上，賀錦麗希望從23.6%調整到28%，不如現任總統拜登的44.6%。川普則是希望國內減稅、針對國外進口商品加徵關稅；墮胎議題上，賀錦麗強調保障女性墮胎權益，川普並未明確表態墮胎議題。

賀錦麗邊境議題遭批

賀錦麗則因為去年從墨西哥進入美國移民大增而遭到批評，雖然她希望管制移民，但《紐約郵報》提到，賀錦麗在接受福斯新聞專訪時，在移民的問題上沒有說清楚，讓美國人對她的移民政策有不少疑慮。至於川普則是希望遣返非法移民。

雙方在外交政策上並未著墨太深，不過賀錦麗仍會維持美中對抗、支持烏克蘭，並於以哈戰爭中採取兩國方案，盼協助巴勒斯坦建國；川普則要在1天內解決烏克蘭戰爭，但遭到批評恐縱容俄羅斯總統普丁。至於健保方面，原本一直想要廢掉健保法案的川普則改口，稱若上台只會精進法案。

搖擺州決定選情

印度媒體《mint》提到，在選舉最後的黃金周末，雙方不約而同在關鍵搖擺州北卡羅萊納進行造勢，北卡在2008年支持前民主黨總統歐巴馬，但往後幾次選舉都是支持共和黨。

賀錦麗目前在北卡稍微落後，喬治亞與川普打平。雙方選情相當膠著，賓州、北卡與喬治亞的選舉人票將是關鍵的決勝區。

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