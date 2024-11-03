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迫不及待！全美提前投票數突破7500萬大關 近2020年總投票率的44%

聯合報／ 編譯盧思綸／即時報導
北卡羅來納州2日進入提前投票最後一日，夏洛特市一處投票所大排長龍。路透
北卡羅來納州2日進入提前投票最後一日，夏洛特市一處投票所大排長龍。路透

隨著美國大選投票日逼近，全美各地破千萬人迫不及待投下關鍵一票，根據佛羅里達大學選舉實驗室（University of Florida's Election Lab）截至11月1日下午統計，已有超過7500萬人透過郵寄或親赴投票所投票，這是2020年投票率的44%。

華盛頓郵報報導，其中包括喬治亞州的400萬名選民已投票，這是喬州2020年總投票人數的80%。在亞利桑那州和北卡羅來納州，約有一半符合資格選民已投票。德拉瓦州的提前投票更是創下州歷史紀錄。

雖然全美提前投票率不如2020年同期高，但是遠高於2016年以前任何一個選舉年。而提前投票的人數大幅增加，說明2020年因疫情推動的投票模式造就投票習慣的變化，選舉日漸漸成為選舉季節。

威斯康辛大學選舉實驗室總監博登（Barry Burden）說，投票日現在已經變成選舉的結束日，這一天已經變成眾多投票日中的最後一日。

川普 投票率 美國大選 賀錦麗

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