選前最後週末北卡交鋒 賀錦麗川普火力全開

美國近代史上最緊繃的一場大選再3天登場，民主黨總統候選人賀錦麗今天籲選民「翻開新頁」，共和黨候選人川普則警告選民賀錦麗將掀起「第3次世界大戰」。

綜合法新社和路透社報導，目前為止已有7300萬美國民眾提前投票，明天預料會有更多人現身投票所，而美國這場大選將於本月5日投票日來到最後高潮。

賀錦麗（Kamala Harris）和共和黨候選人川普今天在關鍵搖擺州北卡羅來納州狹路相逢，夏洛特（Charlotte）機場停機坪上同時可以見到賀錦麗的副總統空軍二號專機與前總統川普的私人飛機。

這是兩位候選人連續第4天在同一州拉票。美國總統大選中，被視為真正具有關鍵影響力的只有7個州，北卡是其中之一，另外6州為賓州、亞利桑那州、喬治亞州、密西根州、內華達州以及威斯康辛州。

賀錦麗今天將在北卡第一大城夏洛特造勢；川普則已於稍早在郊區加斯托尼亞（Gastonia）催票。

2020年大選，北卡總統選舉是由共和黨的川普以不到1.5個百分點險勝，州長選舉則是由民主黨籍候選人拿下。本屆選舉中，兩黨均抱持勝出的希望。

對賀錦麗而言，女性選票是致勝關鍵，一部分是因為她自己有可能以女性寫下美國政壇歷史新頁，但絕大部分是因為前總統川普任命、保守派大法官占多數的聯邦最高法院，於2022年推翻具里程碑意義的「羅訴韋德案」（Roe v. Wade）判決，把墮胎監管權交還各州政府，導致部分州政府之後大幅限制墮胎，惹怒大批民眾。

賀錦麗先前在喬治亞州亞特蘭大示：「川普還沒要收手。他將把墮胎禁令拓展至全美，他希望限縮節育管道，讓體外人工授精（IVF）治療置於險境之中，並…強迫各州政府監控婦女懷孕情況。」

她形容川普「愈來愈不穩定，一心想著復仇」，且「追求不受約束的大權」。

她說，「這次選舉，我們終於有機會從川普的這10年翻開新頁」，並指川普把時間都花在「製造分歧」與「相互猜忌」之中。

另一方面，川普的言語則是隨著大選日逼近而愈來愈黑暗。

他在北卡的加斯托尼亞造勢時描述一幅末日景象，說賀錦麗將引發「1929年類型的經濟大蕭條」和「第3次世界大戰」。

他並強調自己核心競選訊息，也就是非法移民正透過暴力犯罪分子淹沒美國。他同時告訴女性選民，他將保護她們，並說：「你們獨自一人在家，外頭卻有從監獄出來的怪物，背負著謀殺6人的罪名，我認為各位寧願有川普。」