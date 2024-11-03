印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進
知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。高齡82歲的他以演出「星際大戰」以及「法櫃奇兵」等印第安納瓊斯系列電影聞名。
英國「獨立報」（The Independent）報導，哈里遜福特（Harrison Ford）在影片中表示：「當數十名川普（Donald Trump）政府前成員提出警告說，『看在上帝的份上，別再這麼做』，你就得注意了。」
「他們在告訴我們一件重要的事。他們都不是弱者，他們是州長、將軍，挺身而出反對自己一生所支持政黨的領導人。」
哈里遜福特繼續說，對他們很多人而言，這將是他們首次不把票投給共和黨候選人，「因為他們知道這真的很重要」。
他直接將副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其共和黨對手川普做比較，並指出：「賀錦麗將保護你不同意她政策或想法的權利，然後就像我們好幾世紀來做得那樣，我們會進行辯論、一起想辦法，接著前進。另一個傢伙，他要求絕對的忠誠，還說他想要復仇。」
哈里遜福特強調：「我是哈里遜福特，我和其他任何人一樣擁有一票，而我將把這張票投給前進。我將投給賀錦麗。」
他還在另一支影片說明，他不相信賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）是「完美的」，但這兩人相信「法治」和「科學」。
他談到，川普已花4年時間「擁抱世界各地的暴君」，並讓國家互相對立。
「我們不是這樣的人。我們不需要讓美國再次偉大，我們現在就很偉大了。我們需要的只是再次共同合作，我們需要的是一個為我們所有人服務的總統。」
繼碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和阿姆（Eminem）之後，哈里遜福特是最新一位表態力挺賀錦麗的明星。同時，川普則獲馬斯克（Elon Musk）、羅素布蘭德（Russell Brand）與梅爾吉勃遜（Mel Gibson）支持。
Harrison Ford: When dozens of former members of the Trump administration are sounding alarms saying ‘For God's sake, don't do this again,’ you have to pay attention. They're telling us something important. I've got one vote, same as anyone else, and I'm going to use it to move… pic.twitter.com/C4m4x2Y2qv— Kamala HQ (@KamalaHQ) November 2, 2024
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