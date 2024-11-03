快訊

美選倒數72小時！賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛荷華 賓州差距1%

康芮強颱過境送禮物？ 台東三仙台赫見「黃色飛碟」…

一周數位爆報／蘋果新品MacBook Pro、Mac mini、iMac整理

印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

中央社／ 洛杉磯2日綜合外電報導
知名美國影星哈里遜福特。法新社
知名美國影星哈里遜福特。法新社

知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。高齡82歲的他以演出「星際大戰」以及「法櫃奇兵」等印第安納瓊斯系列電影聞名。

英國「獨立報」（The Independent）報導，哈里遜福特（Harrison Ford）在影片中表示：「當數十名川普（Donald Trump）政府前成員提出警告說，『看在上帝的份上，別再這麼做』，你就得注意了。」

「他們在告訴我們一件重要的事。他們都不是弱者，他們是州長、將軍，挺身而出反對自己一生所支持政黨的領導人。」

哈里遜福特繼續說，對他們很多人而言，這將是他們首次不把票投給共和黨候選人，「因為他們知道這真的很重要」。

他直接將副總統賀錦麗（Kamala Harris）與其共和黨對手川普做比較，並指出：「賀錦麗將保護你不同意她政策或想法的權利，然後就像我們好幾世紀來做得那樣，我們會進行辯論、一起想辦法，接著前進。另一個傢伙，他要求絕對的忠誠，還說他想要復仇。」

哈里遜福特強調：「我是哈里遜福特，我和其他任何人一樣擁有一票，而我將把這張票投給前進。我將投給賀錦麗。」

他還在另一支影片說明，他不相信賀錦麗及其競選搭檔華茲（Tim Walz）是「完美的」，但這兩人相信「法治」和「科學」。

他談到，川普已花4年時間「擁抱世界各地的暴君」，並讓國家互相對立。

「我們不是這樣的人。我們不需要讓美國再次偉大，我們現在就很偉大了。我們需要的只是再次共同合作，我們需要的是一個為我們所有人服務的總統。」

繼碧昂絲（Beyonce）、泰勒絲（Taylor Swift）、珍妮佛羅培茲（Jennifer Lopez）和阿姆（Eminem）之後，哈里遜福特是最新一位表態力挺賀錦麗的明星。同時，川普則獲馬斯克（Elon Musk）、羅素布蘭德（Russell Brand）與梅爾吉勃遜（Mel Gibson）支持。

哈里遜福特 川普 影片 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

選前週末 川普、賀錦麗雙雙赴北卡固票

美眾議長強生提削減半導體補貼 賀錦麗轟：不受歡迎

美選情膠著 推演三情境

賀錦麗投書聯合報系溫情對話 凸顯華裔在大選關鍵角色

相關新聞

美選倒數72小時！賀錦麗民調逆襲共和黨票倉愛荷華 賓州差距1%

根據紐約時報2日更新平均民調顯示，兩黨候選人川普與賀錦麗無論在全國或搖擺州的差距都落在1個百分點內，而川普在近幾周的支持...

選前超級周末 川普、賀錦麗決戰搖擺州

今年美國總統大選最後一次的周末衝刺聚焦搖擺州，兩黨總統候選人川普與賀錦麗二日在北卡羅來納州拚場，民主黨重兵集結賓州，賀錦...

搶華裔票 賀錦麗：排華是黑暗歷史

民主黨總統候選人賀錦麗一日投書世界日報，內容聚焦華裔。儘管拜登二○二○年競選總統時也曾以前副總統身分獨家投書世報，但當時...

搖擺州解析／威州開票恐慢 民主黨議員為搶關鍵席向川普靠攏

被視為七大搖擺州之一的威斯康辛州擁有10張選舉人票，該州的選民結構多樣，既有城市地區的多元族群，也有農村地區的保守選民。

印第安納瓊斯支持賀錦麗 哈里遜福特：把票投給前進

知名美國影星哈里遜福特在總統大選前夕，拍片表態支持民主黨總統候選人賀錦麗。高齡82歲的他以演出「星際大戰」以及「法櫃奇兵...

華盛頓州動用國民警衛隊 預防大選騷亂

（德國之聲中文網）華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)在一封公開信中表示，鑑於今年大選期間潛在的暴力活動以及非法活動之風險，“我將確保我們做好完全的准備。”根據他的命令，該州的國民警衛隊人員已經進

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。