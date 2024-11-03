快訊

不合常理！陳啟昱若在國內卻不出庭 動機恐不單純

9天空窗！陳啟昱銷聲匿跡 台南地院法官難逃縱放質疑

充電樁不足 政院宣示2040年全電動車難達標

美眾議長強生提削減半導體補貼 賀錦麗轟：不受歡迎

中央社／ 密爾瓦基2日綜合外電報導

美國聯邦眾議院議長強生先前談到，共和黨人可能削減政府對半導體製造業補貼，民主黨總統候選人賀錦麗今天批評他的發言，並強調自己計劃繼續投資美國製造業。

美聯社報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）告訴記者，「我的計畫和打算是繼續投資美國製造業」，並指共和黨對手川普（Donald Trump）任職總統期間導致製造業工作機會流失。

共和黨籍的強生（Mike Johnson）後改變自己關於削減半導體補貼的說法，表示他的意思只是共和黨人將「簡化」獲兩黨支持的「晶片法」（CHIPS andScience Act）。

然而賀錦麗反駁，強生之所以發布改變說詞的後續聲明，是因為「他們的議程不受歡迎」。

「晶片法」挹注數百億美元以在美國製造晶片，並為密西根州等搖擺州創造許多工作機會。

距離美國總統大選只剩下3天，賀錦麗與川普今天雙雙前往東南部搖擺州北卡羅來納州固票。

賀錦麗向媒體發表上述談話後，前往亞特蘭大（Atlanta）和北卡的夏洛特（Charlotte）參加造勢集會。川普則預定出席在北卡舉行的兩場集會，以及在維吉尼亞州賽勒姆（Salem）的競選活動。

美聯社提到，維吉尼亞州並非搖擺州，川普此時選擇在那裡造勢相當罕見。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

拜登4年前也投書聯合報系 肯定亞裔地位和努力

賀錦麗投書聯合報系溫情對話 凸顯華裔在大選關鍵角色

賀錦麗獨家投書聯合報系：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

亞太裔挺賀錦麗 女72%遠超男59% 首見性別因素差距拉大

相關新聞

選前超級周末 川普、賀錦麗決戰搖擺州

今年美國總統大選最後一次的周末衝刺聚焦搖擺州，兩黨總統候選人川普與賀錦麗二日在北卡羅來納州拚場，民主黨重兵集結賓州，賀錦...

搶華裔票 賀錦麗：排華是黑暗歷史

民主黨總統候選人賀錦麗一日投書世界日報，內容聚焦華裔。儘管拜登二○二○年競選總統時也曾以前副總統身分獨家投書世報，但當時...

華盛頓州動用國民警衛隊 預防大選騷亂

（德國之聲中文網）華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)在一封公開信中表示，鑑於今年大選期間潛在的暴力活動以及非法活動之風險，“我將確保我們做好完全的准備。”根據他的命令，該州的國民警衛隊人員已經進

全力應援！匈牙利總理宣揚與川普關係密切 發文祝「大選好運」

美國CBS新聞報導，匈牙利極右派總理奧班在今年夏季的一場演說中，對上千名支持者詳述自己與川普關係密切。一名和匈牙利政府關...

兄弟情誼升溫？匈牙利總理挺川普進白宮 喊「若勝選會開香檳」

奧班（Viktor Orban）毫不掩飾自己在即將到來的美國總統選舉中的偏好，這位匈牙利民族主義領導人公開表示，如果他...

美選競爭激烈 賓州「關鍵小郡」開票結果恐影響誰入主白宮

美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一，賓州可能是決定下屆白宮主人的關鍵

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。