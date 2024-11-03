美眾議長強生提削減半導體補貼 賀錦麗轟：不受歡迎
美國聯邦眾議院議長強生先前談到，共和黨人可能削減政府對半導體製造業補貼，民主黨總統候選人賀錦麗今天批評他的發言，並強調自己計劃繼續投資美國製造業。
美聯社報導，副總統賀錦麗（Kamala Harris）在威斯康辛州密爾瓦基（Milwaukee）告訴記者，「我的計畫和打算是繼續投資美國製造業」，並指共和黨對手川普（Donald Trump）任職總統期間導致製造業工作機會流失。
共和黨籍的強生（Mike Johnson）後改變自己關於削減半導體補貼的說法，表示他的意思只是共和黨人將「簡化」獲兩黨支持的「晶片法」（CHIPS andScience Act）。
然而賀錦麗反駁，強生之所以發布改變說詞的後續聲明，是因為「他們的議程不受歡迎」。
「晶片法」挹注數百億美元以在美國製造晶片，並為密西根州等搖擺州創造許多工作機會。
距離美國總統大選只剩下3天，賀錦麗與川普今天雙雙前往東南部搖擺州北卡羅來納州固票。
賀錦麗向媒體發表上述談話後，前往亞特蘭大（Atlanta）和北卡的夏洛特（Charlotte）參加造勢集會。川普則預定出席在北卡舉行的兩場集會，以及在維吉尼亞州賽勒姆（Salem）的競選活動。
美聯社提到，維吉尼亞州並非搖擺州，川普此時選擇在那裡造勢相當罕見。
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