華盛頓州動用國民警衛隊 預防大選騷亂

（德國之聲中文網）華盛頓州長英斯利(Jay Inslee)在一封公開信中表示，鑑於今年大選期間潛在的暴力活動以及非法活動之風險，“我將確保我們做好完全的准備。”根據他的命令，該州的國民警衛隊人員已經進入了待命狀態。

就在本星期早些時候，華盛頓州已經有部分選票箱遭到了縱火襲擊。英斯利稱，縱火案已經導致數百張選票被損毀。在華盛頓州，選民可以提前投票。根據美國佛羅裡達大學的學者統計，全美國目前已有超過200萬選民提前投票。

移民議題成焦點

目前，美國選戰進入了白熱化階段，內政方面的一大焦點是移民問題。特朗普時常對外來移民出言不遜，稱他們為“入侵者”、“禽獸”、“毒販”、“強奸犯”，揚言要在當選後實施美國歷史上最大規模的驅逐行動。但現總統拜登實行的移民政策也並不完全符合人道主義標准：就在今年夏天，他出台了更加嚴格的庇護法規，允許當局在未經事先處理的情況下就拒絕避難申請。民主黨候選人卡瑪拉·哈裡斯也計劃在當選後對非法越境者實施5年禁令。分析人士指出，美國的農業、食品加工等領域高度依賴外來移民勞動力，其中不乏所謂的非法入境者；如果貿然實施更為嚴格的移民法規，很有可能威脅到美國的食品供應。

美國聯邦調查局、網絡安全辦公室、國家情報總監辦公室則在11月1日發表聲明稱，一段海地移民聲稱已在提前投票期間多次投票的視頻“完全是俄羅斯特工捏造的”，系“俄羅斯試圖對美國選舉公正性提出毫無根據之質疑並造成美國人民分裂”。不過，俄羅斯駐美國大使館則稱，美國情報部門的指控毫無依據。

人權組織“大赦國際”則警告美國在外來移民等問題上侵犯人權。該組織指出，美國曾經立志在人權和法治領域成為全球榜樣，但是特朗普在當年任總統期間對“嚴重侵犯人權現象”負有責任；而即將卸任的拜登總統也違反了人權標准。“無論誰贏得大選，重要的是要讓人權再次成為美國政治決策的決定性標准。”

（綜合報道）

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