選前超級周末 川普、賀錦麗決戰搖擺州

今年美國總統大選最後一次的周末衝刺聚焦搖擺州，兩黨總統候選人川普與賀錦麗二日在北卡羅來納州拚場，民主黨重兵集結賓州，賀錦麗三日挺進密西根州；川普則橫掃賓州、北卡與喬治亞州。

選戰最後倒數，賀錦麗並以「為華人創造安全繁榮的未來」為題投書本報系世界日報。這是美國史上首度有主要政黨總統候選人在大選前單獨對華裔美國人的媒體投書。足以彰顯華人選民在美國少數族裔影響美國政治的舉足輕重力量，以及在這次競爭激烈的總統選戰中，扮演的關鍵角色。賀錦麗在文中肯定華裔對美國的貢獻，並強調她領導的政府一定挺身抵抗「前總統川普在新冠疫情期間製造出的仇視亞裔美國人現象」，並承諾完善移民制度，創造有尊嚴的合法入籍途徑。

賀錦麗提及華人在美國歷史上曾遭遇的歧視壓迫，但幾個世代以來，華裔美國人在形塑與強化屬於美國的故事中扮演關鍵角色。中國移民十八世紀到金礦工作，並建造橫跨美國大陸的鐵路；這些移民協助連結了美國。如今已有五百多萬華裔以美國為家。

此外，在大選前的周末，民主黨大咖盡出熱鬧非凡。賀錦麗二日在亞特蘭大和夏洛特造勢；其副手明尼蘇達州州長華茲上午則到內華達州拉斯維加斯，下午轉往亞利桑那州連趕兩地。美國總統拜登、前總統柯林頓、前第一夫人蜜雪兒和賀錦麗夫婿任德龍則負責賓州；柯林頓還到川普七月遭暗殺未遂的巴特勒。

選前一天 賀錦麗與川普同壓賓州

民主黨總統候選人賀錦麗二日在搖擺州威斯康辛州造勢。（路透） 四日、即選前一天，賀錦麗與川普不約而同重壓賓州，賀錦麗選前之夜選在費城藝術博物館；川普則將在密西根大急流城做最後造勢。他一日造訪有美國「阿拉伯之都」的密西根迪爾伯恩市，向部分對拜登政府加薩等中東政策不滿的阿拉伯裔與穆斯林美國公民示好，而該州有約四十萬名阿拉伯裔美國人。

川普與其副手俄亥俄州聯邦參議員范斯在最後衝刺階段分進合擊。川普二日到維吉尼亞州賽勒姆，這也是兩黨選前密集造勢行程中唯一的非搖擺州。

華盛頓州長英斯利一日表示，基於對今年美國總統大選可能發生暴力或其他非法活動的擔憂，他已請部分州國民兵待命。

賀錦麗日前對美國廣播公司（ＡＢＣ）說，若共和黨總統候選人、美國前總統川普像上次二○二○年大選般過早自行宣布當選，她的競選團隊必須準備好因應，「而且若我們知道他其實是在操縱媒體並企圖操控美國人民共識」，「那我們也已準備好應對」。但她未對此進一步詳述。

雙方緊咬 七搖擺州握九十三張票

今年七個搖擺州握有當選總統門檻二七○張選舉人票的九十三張。據民調網站270toWin，賀錦麗民調以百分之四十八點四對川普的百分之四十七點二，雙方持續緊咬。