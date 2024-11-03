搶華裔票 賀錦麗：排華是黑暗歷史

民主黨總統候選人賀錦麗一日投書世界日報，內容聚焦華裔。儘管拜登二○二○年競選總統時也曾以前副總統身分獨家投書世報，但當時旨在向亞裔美國人闡述其理念。

賀錦麗投書提及多項華人關注的政策，例如讓所有美國人都有機會擁有自宅、建立財富、投身創業、減稅、降低生活必需品成本與藥價、將老年人居家照護列入紅藍卡醫療健保，以及槍枝管控、移民制度與邊境安全等。

賀錦麗表示，她已和美國華裔中小企業主談過哪些事需要做。她當選就任後將增加十倍的創投支出抵稅，從五千增至五萬美元。對華裔最關心的安全問題，賀錦麗說，她在副總統任內促成提供一五○億美元給地方執法與公共安全計畫，並立法打擊反亞裔仇恨犯罪。

賀錦麗還說，若成為總統將簽署兩黨已通過、卻遭川普擋下的邊界安全法案。她也將創造取得公民權的途徑，兼顧邊界安全與有序人道的移民制度。

賀錦麗回顧美國十九世紀末與廿世紀初的排外法律，曾限制華人移民無法充分參與購屋、就業與教育。多處唐人街遭破壞燒毀，居民慘遭暴徒趕出家園；「排華法案」仍是美國歷史最黑暗的篇章。

而在二○二四龍年伊始，賀錦麗於白宮和她家裡慶祝，非常驕傲地認可華裔對美國的貢獻。她也提到當年競選舊金山地方檢察官時，很榮幸從一位摯友和她父親那裡得到「賀錦麗」這個中文名字。

另外，賀錦麗一日在搖擺州威斯康辛州造勢時重申支持工會並壯大中產階級，以確保贏得廿一世紀競爭的是美國、而非中國大陸。她也不忘抨擊川普曾說「我任內不會有一家汽車工廠倒閉」的政見跳票，才造成威州勞工失業。

賀錦麗說，「就像他曾承諾富士康要來投資一樣」，川普曾保證富士康將挹注一百億美元（約台幣三二二四億元）創造一點三萬個就業機會的投資案，最後又是個空頭支票，他就是典型地光說不練。

一日拜登政府公布十月份全美就業報告，僅新增一點二萬個就業人口。鑒於此一數字遠低於預期並寫下拜登就任以來最低紀錄，川普在自家社群媒體寫道，最新出爐的就業報告「超丟臉」，賀錦麗與拜登一直在全美就業數字上說謊。但川普並未提出證據證明其指控。