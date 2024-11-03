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選前週末 川普、賀錦麗雙雙赴北卡固票

中央社／ 密爾瓦基2日綜合外電報導

距離美國總統大選只剩下3天，民主黨候選人賀錦麗（KamalaHarris）和共和黨候選人川普（Donald Trump）今天雙雙前往東南部搖擺州北卡羅來納州（North Carolina）固票。

路透社報導，這將是賀川兩人連續第4天在同州競選造勢，凸顯出很可能決定5日選舉結果的7個州關鍵重要性。目前民調顯示兩人選情仍難分軒輊。

根據美國佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab）的統計，已有7000萬餘美國選民提前投票，這個數字雖然低於2020年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間創下的紀錄，但仍顯示選民熱情度高。

今天也是北卡提前投票的最後1天，當地已有380萬多人完成投票。

賀錦麗今天將在北卡最大城市夏洛特（Charlotte）造勢，美國搖滾樂明星瓊邦喬飛（Jon Bon Jovi）將現身相挺。

北卡在2020年支持川普，但也在同日選出民主黨籍州長，因此兩黨都對當地選情抱持希望。

川普今天則先於中午在夏洛特西方的加斯托尼亞（Gastonia）舉行1場造勢活動，晚間再回到北卡，將在格林斯伯勒（Greensboro）擁有2萬2000個座位的第一地平線體育館（First Horizon Coliseum）開講。

賀錦麗和川普10月30日也都在北卡造勢，兩人翌日皆來到內華達州（Nevada），昨天又都赴威斯康辛州（Wisconsin）拉票，3州全是關鍵戰場州，兩人造勢會場一度相距僅約11公里。

川普 美國大選 賀錦麗

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