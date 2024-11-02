快訊

持股再砍25%！巴菲特Q3又減持1億股蘋果股票 分析師揣測原因

縱放？陳啟昱涉台鹽綠能弊案卻落跑 台南地院遭撻伐回應了

美選競爭激烈 賓州「關鍵小郡」開票結果恐影響誰入主白宮

中央社／ 賓州伊利2日綜合外電報導
美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一。右為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，左為前總統、共和黨總統候選人川普。圖／美聯社
美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一。右為美國副總統、民主黨總統候選人賀錦麗，左為前總統、共和黨總統候選人川普。圖／美聯社

美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一，賓州可能是決定下屆白宮主人的關鍵。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，當地的選戰激烈且昂貴，無論是民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）還是共和黨總統候選人川普（Donald Trump），都在賓州投下高達數億美元，且前往該州拜票行動超過任何其他戰場州。

而在這個最重要的搖擺州，伊利郡（Erie）的選舉結果最為關鍵。近幾場總統選舉結果顯示，贏伊利者得天下：自2008年以來，伊利郡都選出最後的勝選者，包括2020年拜登在當地以區區1300張票擊敗川普。

在湛藍廣闊的伊利湖（Lake Erie）畔1條幹道旁，從小住在伊利的迪馬可（Brandon Di Marco）表示：「我在這裡看到的川普競選標誌絕對比2020年少得多」。

迪馬可目前兼2份差，且正在進修成為財務顧問。他2020年投給川普，這次原本打算投給小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.），但他現在因為賀錦麗的經濟政策轉而支持她，並看到其他人有同樣轉變。

迪馬可說：「我在伊利看到從共和黨支持者轉為民主黨支持者的人比反過來的人多。我不認為變化劇烈，但我確實看到更多人的政治立場有這樣的轉變。」

由於川普和賀錦麗在全國和其他搖擺州的民調仍呈現不相上下，伊利的少數幾張選票可能將決定誰是下屆總統。在過去4次美國總統大選，伊利都選出最後贏家。

川普這次參選的副手范斯（JD Vance），以及替民主黨助選的黨內進步派明星、佛蒙特州（Vermont）聯邦參議員桑德斯（Bernie Sanders），10月26日皆不約而同前往伊利造勢。賀錦麗的競選搭檔華茲（Tim Walz）10月31日也在當地舉辦造勢活動。

許多伊利人仍覺得這次的勝負難分。在市中心主要廣場旁美食街工作的皮特斯（Katelyn Peters）表示：「我感覺目前沒有一方有優勢。」她也說自己還不曉得會投給誰。

已登記為共和黨選民並打算投給川普的會計師歐莫（Bill Ohmer）則說：「（選情）難分軒輊。伊利就是那種你完全無法預測的地方之一。」

共和黨 川普 民主黨 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗投書聯合報系溫情對話 凸顯華裔在大選關鍵角色

曾批拜登「偷走勝利」 民主黨防川普過早宣布勝選：已超前部署

賀錦麗獨家投書聯合報系：肯定華裔貢獻 代表樂觀未來

欲聘「疫苗懷疑論者」任衛生要職 川普自信喊：小羅勃甘迺迪有完美資歷

相關新聞

全力應援！匈牙利總理宣揚與川普關係密切 發文祝「大選好運」

美國CBS新聞報導，匈牙利極右派總理奧班在今年夏季的一場演說中，對上千名支持者詳述自己與川普關係密切。一名和匈牙利政府關...

兄弟情誼升溫？匈牙利總理挺川普進白宮 喊「若勝選會開香檳」

奧班（Viktor Orban）毫不掩飾自己在即將到來的美國總統選舉中的偏好，這位匈牙利民族主義領導人公開表示，如果他...

美選競爭激烈 賓州「關鍵小郡」開票結果恐影響誰入主白宮

美國總統大選將於5日登場，在這場現代史上最激烈的選戰之一，賓州可能是決定下屆白宮主人的關鍵

海地移民自稱「重複投票」 美情報機構控：俄國造假影片

美國總統大選將在5日舉行，近來一段瘋傳於網路的影片顯示有海地移民自稱重複投票，美國情報機構指控是俄羅斯幕後主導造假的影片...

拜登「垃圾說」反給賀錦麗機會？ 歐巴馬前文膽：讓她和拜登稍作區分

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前造勢場合出現歧視波多黎各裔的言論，總統拜登以「垃圾」回敬，遭川普反守為攻，稱這就是民...

拜登4年前也投書聯合報系 肯定亞裔地位和努力

2020年總統大選，民主黨提名拜登（Joseph Biden）挑戰當時的總統川普（Donald Trump），拜登在當年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。