兄弟情誼升溫？匈牙利總理挺川普進白宮 喊「若勝選會開香檳」

奧班（Viktor Orban）毫不掩飾自己在即將到來的美國總統選舉中的偏好，這位匈牙利民族主義領導人公開表示，如果他的「親密朋友」川普獲勝，他將開香檳慶祝。

這種政治友誼來自這位匈牙利總理多年來的精心培養。他的非自由主義政策和親俄立場使他成為歐盟的眼中釘。如果川普重返白宮，奧班將獲得一位強有力的盟友。

負責在奧班的「非自由民主」與美國保守派之間建立聯繫的關鍵人物之一是德雷爾（Rod Dreher），這位知名的美國右翼思想家和作家在布達城堡附近辦公，距離奧班的權力中心僅幾分鐘步行路程。

「他選擇100%支持川普並無任何風險」德雷爾告訴法新社，並稱匈牙利可能會「中大獎」，在其與「布魯塞爾惡霸」的永恆鬥爭中獲得一位「強有力的朋友」。

目前擔任歐盟輪值主席國的匈牙利在法治等諸多問題上與布魯塞爾的歐盟總部頻繁發生衝突。

德雷爾所在的多瑙河研究所是一個親政府智庫，專注於與大西洋另一邊的保守派人物建立關係。

據調查網站Atlatszo稱，過去三年裡，至少有164萬美元的公共資金用於該研究所的這項工作。

「2025計劃」與匈牙利民主模式

德雷爾自豪地宣傳所謂的匈牙利保守主義模式，邀請志同道合的學者訪問布達佩斯，並在X平台上稱讚自2010年上台以來的奧班政治理念。

多瑙河研究所還與總部位於美國的極右翼智庫「傳統基金會」（Heritage Foundation）建立了合作關係。

兩家機構共同主辦會議，並在2022年簽署了正式合作協議。

傳統基金會提出的「2025計劃」是一個全面系統的藍圖，旨在將美國聯邦政府按照川普的形象進行改造，通過用極右翼忠誠者取代成千上萬的聯邦雇員，中央集權化，推進極右政策，涉及從墮胎到移民的方方面面。

川普公開與這一備受爭議的「計劃」保持距離，反對者認為該計劃是一個權威主義的右翼理想清單。

「2025計劃讓人聯想到匈牙利政府的做法，表面上保持民主結構，但在幕後將媒體、司法和教育等戰略領域置於政治控制之下」獨立分析師卡洛（Mate Kalo）告訴法新社。

「兄弟情誼」不斷升溫

川普最近稱奧班為「最受人尊敬的人之一」，並稱他是一個「強悍、聰明的人」。

匈牙利領導人周四（10月31日）在X平台上表示，他已致電川普，祝他選舉「好運」。

他們在政治觀點上表現出驚人的相似性，例如都宣稱要在移民問題上態度強硬。

2016年，奧班是首位公開支持川普的西方領導人，當時川普剛被共和黨提名為候選人。

他們的最後一次面對面會晤是在今年7月，奧班前往佛羅裡達州的川普私人莊園海湖莊園拜訪。今年3月，二人也在那裡會晤。

共和黨人士擔憂奧班親中

儘管如此，卡洛提醒不要高估奧班對川普的影響力。他指出，匈牙利保守派政治行動大會（CPAC Hungary）是美國主要保守派政治集會的分支，吸引了許多歐洲和美國的右翼人物，但川普從未親自出席過這一活動。自2021年以來，川普僅以預錄影片的方式向在匈牙利舉行的大會致意。

卡洛指出，儘管這些活動上呈現出「團結一致的陣線」，但「這些聯系很淺薄」，「在基於不同國家利益的外交政策上存在諸多未公開的分歧」。

一些美國共和黨高層人士已對匈牙利「親近」中國表示擔憂。例如，即將卸任的參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）譴責一些保守派圍繞奧班「形成個人崇拜」。

德國馬歇爾基金會項目官員維格（Zsuzsanna Vegh）說，儘管如此，川普的勝利可能對匈牙利政府帶來好處，奧班「希望共和黨政府對其國內政策少一些批評」。

一種預期是，川普將任命一位較為溫和的外交官來取代現任美國駐匈牙利大使普萊斯曼（David Pressman），這位公開同性戀身份的前人權律師經常批評匈牙利政府限制LGBTQ權利和民主倒退。

（法新社）

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