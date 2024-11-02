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欲聘「疫苗懷疑論者」任衛生要職 川普自信喊：小羅勃甘迺迪有完美資歷

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導
前美國總統、共和黨總統候選人川普今天表示，倘若11月5日總統大選勝選，他將提名小羅勃甘迺迪（圖）在他的政府出任「要職」。圖／美聯社
前美國總統、共和黨總統候選人川普今天表示，倘若11月5日總統大選勝選，他將提名小羅勃甘迺迪（圖）在他的政府出任「要職」。圖／美聯社

前美國總統、共和黨總統候選人川普今天表示，倘若11月5日總統大選勝選，他將提名小羅勃甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）在他的政府出任「要職」。

川普（Donald Trump）在密西根州迪爾伯恩（Dearborn）一家高檔清真餐廳外對記者表示，他對小羅勃甘迺迪充滿信心，聲稱小羅勃甘迺迪擁有擔任要職的完美資歷。法新社報導，小羅勃甘迺迪是知名的疫苗懷疑論者，20年來助長關於疫苗的惡意造假資訊。

川普說：「他將在衛生保健方面扮演重大角色。」川普並以其招牌的誇張口吻說：「他在這方面懂的比任何人都多。」

川普還說，小羅勃甘迺迪的「一些觀點，我十分認同，而且我長期以來都這麼認為」。但是，對於是否支持小羅勃甘迺迪的疫苗相關言論，川普避而不答。

現年70歲的前民主黨人小羅勃甘迺迪曾以獨立身分參選總統，但在8月宣布退選，轉而支持78歲的川普。

外界盛傳小羅勃甘迺迪是川普內閣熱門人選，最有可能是衛生部長。

小羅勃甘迺迪今天在密西根州為川普站台時說：「19年來，我每天早上祈禱，沒有一天例外；祈求上天將我安排擔任一項職務，可以終結這種疾病的長期流行。」

川普10月27日在紐約麥迪遜花園廣場喧鬧的造勢大會上賣關子說，他將會「放手讓小羅勃甘迺迪處理衛生事務」。不過，川普並未進一步說明。

川普10月31日晚間在內華達州競選造勢活動中告訴群眾，小羅勃甘迺迪的職務內容將延伸至「婦女的健康」，更加觸怒已因墮胎權倒退而不滿的民主黨人。

川普隔天加碼。川普說：「他十分深入衛生等議題，所以將負責照顧女性的健康、男性的健康，以及你們小孩的健康。」

小羅勃甘迺迪還說：「我們是全球病夫，這一代的孩子是病夫。倘若你們讓賀錦麗當選，將會有更多的這類情況發生。」

小羅勃甘迺迪自2000年代中期以來，在全球反疫苗運動中崛起成為領導者角色。小羅勃甘迺迪的父親在1968年爭取民主黨黨內總統候選人提名時遭暗殺身亡。

小羅勃甘迺迪的主張包括稱COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗是「有史以來最致命疫苗」，並暗示此病毒有「種族針對性」專門傷害非裔和白人，而放過「艾希肯納茲猶太族裔（Ashkenazi Jewish）和中國人。

小羅勃甘迺迪過去是備受推崇的氣候律師，在民主黨籍總統歐巴馬執政時期一度被視為環保署署長熱門人選，最後卻落空。

川普 美國大選 賀錦麗

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