快訊

周杰倫台北大巨蛋門票加賣依舊買不到！網友喊話「松菸架設大螢幕」

影／畫面曝光！北市計程車違規左轉…22歲女騎士撞飛慘死

YTR福爾思庭發「不自殺聲明」 曾上心靈課程揭「三階段」：小心PUA

投票箱遭焚憂選後暴力 華盛頓州令國民兵待命

中央社／ 西雅圖1日綜合外電報導

美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天表示，在傳出關於2024年總統大選可能發生暴力情事的資訊與疑慮後，他請部分國民兵（National Guard）成員待命因應。

路透社報導，華盛頓州和俄勒岡州本週早些時候有投票箱遭縱火。根據民調，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）預計將在華盛頓州順利擊敗共和黨對手川普

根據佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab），華盛頓州選民能參與提前投票，目前已有超過200萬人投下選票。

英斯利在今天公布於官網的信件中說：「根據對2024年大選可能發生暴力或其他非法活動的一般與具體資訊和擔憂，我希望確保我們對因應措施做好充分準備。」

英斯利說，華盛頓州溫哥華市（Vancouver）的投票箱遭人以點火裝置破壞，有數以百計的選票毀損。

川普 美國大選 賀錦麗

延伸閱讀

賀錦麗批富士康設廠爭議 川普指拜登政府就業數字說謊

美選前超級周末 賀川北卡拚場、民主黨重兵集結賓州

美大選倒數 經濟學人表態挺賀錦麗

復仇者聯盟集結！黑寡婦揪明星挺賀錦麗 鋼鐵人、美國隊長響應

相關新聞

美選鹿死誰手？538民調：川普奪5關鍵州、拿287張選舉人票當選

ABC報導，距離美選僅剩4天，專研美國總統大選民調的538網站預測，共和黨總統候選人川普在喬治亞州、賓州、北卡羅來納州、...

重押3千萬美元賭川普勝選 神秘人物受訪稱「只想賺錢」

華爾街日報兩周前曾報導，預測市場平台Polymarket上有神秘人物重押3千萬美元賭川普勝選。如今這位人物接受該報專訪，...

懶人包／2024美國大選倒數！關鍵政見、對台政策一次看 台灣網友更看好誰？

前總統川普和現任副總統賀錦麗的對決，即將在台灣時間11月6日陸續傳出開票結果！兩岸、晶片戰爭、保護費爭議... 這場攸關台美關係的選戰，你希望誰贏？

民主黨超前部署 因應川普過早自行宣布勝選

民主黨黨工和總統候選人賀錦麗陣營說，若川普又像2020年般提早自行宣布勝選，他們已準備好一套快速應對策略，會於社群與廣電...

川普提及用槍瞄準前議員 賀錦麗斥不夠格當總統

美國共和黨總統候選人川普今天因對支持民主黨對手賀錦麗的共和黨人麗茲．錢尼發表暴力言論而受抨擊。距離大選只剩4天，川普與賀...

川普又提選舉舞弊 埋下美大選結果再受質疑隱憂

美國共和黨總統候選人川普發表關於選戰關鍵戰場州賓夕法尼亞州選民舞弊的不實指控，令人擔心他若在5日的美國總統大選輸給民主黨...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。