投票箱遭焚憂選後暴力 華盛頓州令國民兵待命
美國華盛頓州州長英斯利（Jay Inslee）今天表示，在傳出關於2024年總統大選可能發生暴力情事的資訊與疑慮後，他請部分國民兵（National Guard）成員待命因應。
路透社報導，華盛頓州和俄勒岡州本週早些時候有投票箱遭縱火。根據民調，民主黨總統候選人賀錦麗（Kamala Harris）預計將在華盛頓州順利擊敗共和黨對手川普。
根據佛羅里達大學（University of Florida）選舉實驗室（Election Lab），華盛頓州選民能參與提前投票，目前已有超過200萬人投下選票。
英斯利在今天公布於官網的信件中說：「根據對2024年大選可能發生暴力或其他非法活動的一般與具體資訊和擔憂，我希望確保我們對因應措施做好充分準備。」
英斯利說，華盛頓州溫哥華市（Vancouver）的投票箱遭人以點火裝置破壞，有數以百計的選票毀損。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言