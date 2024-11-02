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川普提及用槍瞄準前議員 賀錦麗斥不夠格當總統

中央社／ 密爾瓦基1日綜合外電報導
民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普最後一個周末火力全開。路透
民主黨總統候選人賀錦麗與共和黨總統候選人川普最後一個周末火力全開。路透

美國共和黨總統候選人川普今天因對支持民主黨對手賀錦麗的共和黨人麗茲．錢尼發表暴力言論而受抨擊。距離大選只剩4天，川普與賀錦麗都在「鐵鏽帶」搖擺州做最後衝刺。

法新社報導，投票日定在本月5日，但已有超過6800萬名美國人提早投票。民意調查結果顯示，川普和賀錦麗（Kamala Harris）難分軒輊，最後將由7個搖擺州決定勝負，包括威斯康辛州和密西根州。

川普和賀錦麗都安排了一整天的造勢活動，最後來到威斯康辛州最大的密爾瓦基市（Milwaukee）。

川普在密西根州的沃倫（Warren）告訴亢奮的支持群眾：「我們過去4年所奮鬥的一切都將歸結於接下來4天。」

賀錦麗稍早痛斥川普使用「暴力言詞」談論麗茲．錢尼（Liz Cheney），她是共和黨內最敢於批評川普的人之一。

賀錦麗在威斯康辛州麥迪遜市（Madison）對記者說，川普「建議用步槍瞄準前聯邦眾議員麗茲．錢尼」。她還說：「這肯定會讓他喪失資格。任何…使用這種暴力言詞的人顯然都沒有資格，不夠格成為總統。」

78歲的川普在密西根州懇請群眾踴躍投票。密西根州和威斯康辛州都是民主黨在中西部經常勝出的「藍牆」一部分，但這次這個地區投票傾向難料，具有決定勝負的地位。

另一條通往勝選的道路可能要經過南部和西部的「陽光地帶」（Sun Belt）搖擺州，川普與賀錦麗昨天都選在這裡造勢。

川普在亞利桑那州一場與前福斯新聞（Fox News）主持人卡爾森（Tucker Carlson）一起出席的活動上，稱呼60歲的賀錦麗是「卑鄙小人」。

但引發更大爭議的是他對麗茲．錢尼的評論。

川普說：「她是個激進的戰爭鷹派。我們讓她拿著步槍站在那裡，用9支槍管對她開火，好嗎？當槍對準她臉的時候，讓我們看看她做何感想。」

美聯社報導，川普在密西根州談到麗茲．錢尼時說，重點在於她的外交政策紀錄，「她想…與每個人開戰，因為她和賀錦麗一樣是個蠢貨。在她舒舒服服的家裡說要開戰，對她倒是很輕鬆」。

麗茲．錢尼則在社群平台X上回應：「這就是獨裁者摧毀自由國家的方式。他們用死亡威脅那些反對他們的人。我們不能把國家和自由託付給一個心胸狹隘、睚眥必報、殘忍、善變且想當個暴君的人。」

川普 美國大選 賀錦麗

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