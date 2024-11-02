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調查：近半美國人緬懷1950年代榮光 認國家變糟

中央社／ 華盛頓1日綜合外電報導

美國總統大選將於11月5日登場。一份新公布的調查顯示近半美國民眾緬懷1950年代榮光，認為3/4世紀以來國家越變越糟。分析認這與川普鼓吹「讓美國再次偉大」多年不無關聯。

美國非營利超黨派組織「公共宗教研究所」（PRRI）與智庫布魯金斯研究所（BrookingsInstitution）進行第15次的「美國價值觀調查」（American Values Survey），於8月16到9月4日對5027位全美各地18歲以上成人線上民調，正負誤差1.82個百分點，信心水準95%。

調查顯示，70%的受訪美國民眾覺得國家走在錯誤方向，認為正確者29%，情況較去年略好轉（去年為77%對22%）。認為國家方向錯誤的共和黨選民高達94%，70%的獨立選民、41%的民主黨選民也認為方向錯誤。

49%的受訪者表示，美國自1950年代以來越變越糟，然而認為越變越好者也有48%，看法呈兩極。這當中68%的共和黨選民認為美國的文化、生活越來越糟，持此觀點的獨立選民、民主黨選民分別為48%、31%。

美國Axios新聞網指出，儘管昔日存在諸多種族不平等現象，卻有近半美國人緬懷同質性更高、較缺乏多元性的1950年代，凸顯美國今日於種族、黨派等各方面的政治分歧加深，也反映當前美國人口、宗教結構顯著轉變的背景。

按人口調查與統計局（U.S. Census Bureau）資料，美國1950年代白人佔89.5%、非裔10%；到2023年白人只佔58.4%，拉丁裔佔19.5%、非裔13.7%、亞裔6.4%。

調查發現，68%的白人福音派新教徒、56%的白人天主教徒、56%的末世聖徒教會（Latter-day Saints）信徒認為今日不比1950年代；然而47%的西班牙裔天主教徒、40%的非裔新教徒不以為然。

1950年代的美國時值二戰結束後的經濟起飛期，隨政府開始大規模建設高速公路系統，都會與市郊人口因戰後嬰兒潮而呈爆炸式增長。

當時搖滾樂取代爵士樂成為最受歡迎的音樂，電視成為美國家庭最重要媒介，美國躍居全球頭等強國。影劇娛樂更有「貓王」艾維斯普里斯萊（ElvisPresley）、瑪麗蓮夢露（Marilyn Monroe）、詹姆斯狄恩（James Dean）與奧黛麗赫本（Audrey Hepburn）等巨星。

然而當時因種族隔離制度，非裔、墨西哥裔民眾無緣高薪職務，也不能遷入新的市郊。猶太人與左派社運人士則受恐共所催生出的麥卡錫主義（McCarthyism）迫害。

Axios認為，近10年川普高倡「讓美國再次偉大」（Make America Great Again,MAGA）並把1950年代視為黃金時代後，這股情懷隨之而起。

公共宗教研究所主席兼創辦人瓊斯（Robert P.Jones）認為「再次」這個詞彙是MAGA口號的精髓，「它喚起了對這個所謂黃金時代的失落和懷舊感」。

瓊斯說會把當時看做黃金年代者大多是白人教徒，因為這個群體當時可謂獨享財富、文化與政治權力，將有色人種拒於門外。

他還說弔詭之處另在於，這次調查的受訪者裡大部分人都是1950年代以後才出生，換句話說這些人緬懷的是一個他們經歷不多甚至沒經歷過的年月。

川普 美國大選 賀錦麗

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