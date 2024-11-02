美選倒數計時！伊朗已在為川普勝選做準備 超怕他授權攻打核設施
距離美國總統大選僅剩4天，伊朗領導層和盟友正在為共和黨總統候選人川普可能勝選做準備，擔心川普恐會授權以色列對伊朗發動更多攻擊，包括核設施等。
路透報導，目前民調顯示川普與民主黨總統候選人賀錦麗勢均力敵，鹿死誰手猶未知，但伊朗領袖及其在黎巴嫩、伊拉克和葉門地區盟友擔心川普很可能在11月5日大選中勝出，而這可能會給他們帶來更多麻煩。
伊朗、阿拉伯和西方官員表示，伊朗主要擔心，川普有可能授權以色列總理內唐亞胡襲擊伊朗核設施、進行針對性暗殺，並透過加強對伊朗石油工業的制裁來重新實施其「極限施壓政策」。
他們預計，川普將對伊朗最高領袖哈米尼施加極度壓力，迫使其屈服，接受他和以色列制定的核遏止協議。
報導指，美國領導層的潛在變化可能會對中東力量平衡產生深遠影響，並可能重塑伊朗的外交政策和經濟前景。
分析師認為，無論下一屆美國政府是由賀錦麗還是川普領導，伊朗都將失去曾經擁有的影響力，這主要是由於以色列這1年來旨在削弱伊斯蘭共和國武裝代理人的軍事行動，包括對加薩的哈瑪斯和黎巴嫩的真主黨。但由於川普更傾向支持以色列，因此被認為對伊朗更加不利。
波灣研究中心智庫負責人薩格爾（Abdelaziz al-Sagher）表示，「川普要麼對伊朗提出非常嚴厲的條件，要麼讓以色列對其核設施進行針對性打擊。他完全支持對伊朗採取軍事行動。」稱「這是內唐亞胡夢寐以求的一天，讓川普重返白宮。」
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