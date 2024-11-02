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懶人包／2024美國大選倒數！關鍵政見、對台政策一次看 台灣網友更看好誰？

DailyView網路溫度計／ DailyView網路溫度計
美國大選進入倒數計時，民主黨候選人賀錦麗（左）與前總統川普（右）選情陷入膠著，誰能勝出，全世界都在看。法新社
美國大選進入倒數計時，民主黨候選人賀錦麗（左）與前總統川普（右）選情陷入膠著，誰能勝出，全世界都在看。法新社

2024年第60屆美國總統大選將於11月5日登場，做為全球經濟與軍事強權國，美國領導人的選舉備受矚目，尤其在對中、對台立場上，台灣民眾密切關注究竟誰當選更為有利。《網路溫度計DailyView》整理出川普賀錦麗的選舉概況、候選人政見、網路討論焦點，讓您一文了解這場對全球影響深遠的大事！

賀錦麗與川普支持度現拉鋸戰　誰先得270張選舉人票即勝出

翻攝英國媒體《經濟學人》

2024年美國總統選舉11月5日登場，這次選舉不僅將選出第47屆美國總統，也會改選眾議院全部435席和參議院的33席，組成第119屆美國國會。各州選民將投票選出選舉人，選舉人團隨後於12月16日投票，獲得超過270張選舉人票者將成為下一任總統。值得注意的是，此次選舉將是根據2020年美國人口普查數據進行的首次總統選舉。

今年選情激烈，兩位總統候選人——前總統川普（Donald Trump）與現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）旗鼓相當，競爭難分高下。根據英國媒體《經濟學人》（The Economist）預測模型，賀錦麗有望先拿下270張選舉人票，而川普則預計獲得268張，賀錦麗勝選的概率達50％！目前已有超過2600萬選民透過郵寄或提前投票的方式參與此次選舉，未到最後一刻仍可能有極大變數，正式結果將於2025年1月6日公佈。

川普、賀錦麗三政見一覽　保護主義與包容性社會的對決

翻攝FB／Kamala Harris、Donald J. Trump

川普以強硬且煽動性的言論著稱，其政治風格和理念被稱為「川普主義（Trumpism）」，強調民粹、貿易保護和民族主義；而賀錦麗則擁有紮實的政治背景，行事風格幹練務實，主張多邊主義和國際合作，並致力於推動包容性社會。兩人在候選政見上各有主張：

經濟政策：

川普

1、透過「新美國工業主義」創造百萬就業機會，降低能源和電力價格。

2、延長2017年減稅法案，提供所有階級家庭育兒稅抵免。

3、禁止非法移民取得抵押貸款

4、推出「加密貨幣計畫」讓美國成為數位資產重鎮

5、興建10座「自由城市」，推進「空中汽車」開發

6、將製造業企業稅率降至15％，並對進口商品徵收10%-20％的關稅。

賀錦麗

1、實施「機會經濟」計畫，支援中產及中下階級。

2、對年收入超百萬美元者徵收28％資本利得稅，僅中低收入戶享育兒稅抵免。

3、為首購族提供房屋補助，興建300萬平價住宅。

4、勞動所得稅抵免，不對全國年收入在40萬美元以下的家庭加稅。

5、支持自營鋼鐵業發展，大企業稅率增至28％，中小企業則享減稅和貸款補助。

永續：

川普

1、取消拜登政府的氣候政策和清潔能源規定，退出巴黎氣候協定。

2、擴大化石燃料和核能使用，撤回電動車的補貼和環保規定。

賀錦麗

1、遵循巴黎氣候協定減排標準，為再生能源和電動車提供稅收減免。

2、提升電動車產量，重點扶持綠色科技。

移民外交：

川普

1、承諾24小時內結束俄烏戰爭，加強對以色列軍事支持，速解以哈衝突。

2、對移民實施美國史上最大規模驅逐行動

賀錦麗

1、支持烏克蘭抵抗俄羅斯侵略，協助以哈達成停火協議，並對伊朗保持警惕。

2、改革移民制度，確保公民身份途徑安全完善。

3、持續支持北約及國際聯盟

近半國人關注美國選舉戰　網友關注保護費說與執政能力

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

美國大選熱潮來襲，身邊有多少人正在關注這場全球焦點選舉呢？台灣民意基金會在10月22日發布的調查結果顯示，有43.9%的人表示關注選情，而49.7%則表示無留意。這場選戰攸關台美關係的未來走向，究竟誰當選更有利於台海局勢呢？根據《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統（日期：2024/05/01～2024/10/30）期間統計調查，近半年來美國總統大選與對台政策、兩岸關係的主要熱門關鍵字出現「關稅、外交、晶片、半導體、貿易、經濟」等，大部分焦點集中在川普和賀錦麗的對台政策。

川普在對台政策上持強硬態度，主張延續貿易和經濟上的對抗政策，並表示若中國「進入台灣」，將對其徵收150%至200%的關稅。然而他認為台灣受美國庇護，卻奪走了美國的晶片產業，應支付「保護費」，也含糊帶過是否提供台灣武器的問題。賀錦麗則強調中美關係為競爭而非衝突，未來也預計將限制出口中國先進半導體和製作設備。對於台灣的態度和立場，賀錦麗表示會延續「一個中國」的政策，支持台灣保有自衛權，卻避談在關鍵時刻是否會出兵保台。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統

KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統進一步分析半年來網友對於「川普、賀錦麗」的網路聲量；其中「川普」的聲量最高點落在7月14日，他在造勢活動中遇刺，這一事件引發大量關注，討論度衝破8萬筆。而7月17日川普的「台灣應該付保護費」言論更是掀起爭議，台灣網友紛紛留言，「偷走? 台積電偷美國技術?」「不是付了嗎？美積電」、「美國為台灣做了什麼呢」、「有保護？台灣最好是有美軍駐地」、「有白紙黑字說要保護台灣嗎」。目前川普的網路好感度為0.42，反應褒貶不一。

而賀錦麗的聲量則在7月22日達到最高峰，拜登宣布退選並支持賀錦麗參選，這一消息震驚各界。台灣網友擔憂她的親中傾向和領導能力，「如果是這兩個人希望川普當選，對賀錦麗印象她好像比較親中」、「都不怕賀上台，直接把台灣賣了？」「覺得賀錦麗的能力，不能夠擔任美國總統的位置」、「賀錦麗？ 她等到下一屆都未必有勝算」。目前賀錦麗的網路好感度為0.43，與川普相近，顯示台灣網友並未特別偏好誰。

分析說明

分析區間：本文分析時間範圍為2024年05月01日至2024年10月30日。
資料來源：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統。
研究方法：
《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統擁有巨量資料，以人工智慧作語意分析之工具資料蒐集範圍：每月處理1500億以上中文資料的網路社群大數據資料庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站，針對討論『川普、賀錦麗、美國總統大選與對台政策、兩岸關係』相關文本進行分析，調查「網路聲量」(註1)、「熱門關鍵字」(註2)、「熱網路好感度」(註3)作為本分析依據。

*註1 網路聲量：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，計算社群討論及新聞報導提及的文章則數，聲量越高代表討論越熱，能見度越高。

*註2 熱門關鍵字：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，萃取網路上的文章與主題共同出現的關鍵熱詞；次數越多，字詞越大；可用來釐清核心議題與重點人事物。

*註3 網路好感度：透過『KEYPO大數據關鍵引擎』輿情分析系統，系統利用語意分析對每篇主題文章進行正面、負面、中立的情緒判讀，並計算正面聲量與總聲量之比率。

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川普 美國大選 賀錦麗

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