挺川普智庫構思 顛覆美國務院

華盛頓郵報十月卅一日報導稱，「二○二五計畫」以及由前川普政府官員組成的智庫美國優先政策研究所（ＡＦＰＩ）提案旨在顛覆美國外交政策機構，一旦付諸實施，美國國務院整個架構恐遭連根拔起。

該報導稱，川普這次大選選戰期間幾乎沒對其外交政策計畫說出任何具體答案，而且回答常自相矛盾。川普還說，最好的政策來自他的直覺、強硬和交易能力。

美國國會和保守派智庫的川普支持者則踴躍提案，其中最主要是保守派智庫傳統基金會編纂、涵蓋內政外交政策建言的九百頁二○二五計畫，還有二○二一年由一群前川普政府官員成立的ＡＦＰＩ，五月提出的三四○頁安全政策過渡計畫。

該計畫由川普總統任內的國務院政策規畫主任史金納撰寫，其中有關國務院的章節指稱，該院許多工作人員是左翼人士，並傾向跟保守派的總統所提政策議程及願景唱反調。部分國務院官員擔憂，川普班師回朝後將裁撤院內主管傳統上被視為較軟性議題的部門，像「民主、人權與勞工局」、「人口、難民與移民局」。