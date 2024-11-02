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搶婦女票…川普保護說 賀錦麗批冒犯

聯合報／ 記者張文馨／華盛頓報導
在選情緊繃下，民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）競相搶攻婦女選票。（法新社）
在選情緊繃下，民主黨總統候選人賀錦麗（左）與共和黨總統候選人川普（右）競相搶攻婦女選票。（法新社）

共和黨總統候選人、美國前總統川普在十月卅日的大選選戰倒數時刻喊出要保護女性，但加了一句「無論她們喜不喜歡」；民主黨對手賀錦麗翌日批評，這是他不尊重又不了解婦女的冒犯之舉。這顯示川普正搶攻對賀錦麗較友善的女性選民。

川普十月卅日晚間在搖擺州威斯康辛州造勢時提到非法移民造成的治安問題。他說，有人告訴他不適合公開承諾「想保護美國女性」，但「我會這麼做，無論女性是否喜歡，我會保護她們」。

美聯社報導說，川普說的其實是讓女性遠離犯罪、恐怖分子和外敵。川普指稱，他將保護女性遠離外國移民，以及那些想用飛彈等武器對付美國的外國政府。

但川普也曾在談及墮胎議題時用「保護者」一詞。他曾說當選後會讓女性「不用考慮墮胎」，並自封美國女性的保護者。

另外，民主黨總統候選人、美國副總統賀錦麗十月卅一日在搖擺州亞利桑那州鳳凰城談到墮胎議題。她說，川普根本不理解女性想為自己人生與身體做主的權利，他就是不尊重女性自由，也不尊重女性有智慧能思考並做決定，但「我們相信女性」。

美國佛羅里達大學選舉實驗室十月卅一日公布統計，六千多萬名選民已完成提早投票，而且以婦女為主，幾個搖擺州也出現女性選民較踴躍參與提早投票的現象。TargetSmart統計，七個搖擺州已有逾一二○萬名女性選民投完票。美聯社報導稱，雖未必代表她們都是民主黨支持者，但上屆大選時美聯社調查發現，支持拜登的女性選民比男性選民多九個百分點。

川普 美國大選 賀錦麗

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