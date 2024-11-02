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美大選倒數 經濟學人表態挺賀錦麗

經濟日報／ 編譯徐榆涵／綜合外電

在華盛頓郵報及洛杉磯時報等多家知名媒體接連拒絕表態支持候選人之際，英國經濟學人10月31日宣布在這次美國大選中，支持民主黨總統候選人賀錦麗

經濟學人稱，「我們無法量化出現嚴重問題的機率有多高，沒有人能做到，但我們認為，那些低估這種風險的選民是在自欺欺人」，並指今日情況已非昔日可比，川普的政策更糟，世界變得更加危險，且那些第一任期中得以約束他最糟糕衝動行為的冷靜、負責任人士，已被真正的信徒、諂媚者和投機分子所取代。

相較之下，賀錦麗代表著穩定，雖然有著許多人都有的缺點，但無一令她失格，強調總統毋須是聖人，「我們希望川普若有第二任期，能避免災難。但川普對美國和世界構成不可承受的風險。若本刊有一票，我們會投給賀錦麗女士」。

紐約時報、波士頓環球報和西雅圖時報等公開支持賀錦麗，川普則得到紐約郵報力挺。今日美國報（USA Today）則於10月28日宣布其母公司甘奈特（Gannett）旗下的200多家地方報紙不會支持任何總統候選人。

川普 美國大選 賀錦麗

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