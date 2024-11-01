美總統大選在即 民眾架草坪政治標牌損及敦親睦鄰

美國總統大選將於5日舉行，支持民主黨或共和黨候選人的民眾，紛紛在自家院子架起宣傳拉票的草坪標牌，卻激怒不同政治立場民眾而掀起拆牌和立牌的拉鋸戰，損及敦親睦鄰。

法新社報導，共和黨總統候選人、前總統川普（Donald Trump）與民主黨總統候選人、現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）角逐白宮的選戰，已使美國選民對於墮胎權和移民法規等敏感議題所持立場日益兩極化。

根據蓋洛普（Gallup）今年9月公布的民調，美國80%成年人認為，國內民眾在最重要的價值觀上立場南轅北轍，這個數字創下歷史新高。

住在維吉尼亞州費法克斯郡（Fairfax）的共和黨員貝斯霍夫（Adam Besthoff）原本預料，寫著「川普確保邊界，賀錦麗敞開邊界」的挺川草坪標牌會遭遇些許反彈；4年前大選民主黨在費法克斯郡的得票率大約70%。

不過，貝斯霍夫仍對於破壞行徑的頻繁和膽大妄為相當吃驚，他把裝於自宅的監視器拍攝畫面提供給法新社。

其中一段影片顯示，一名男子拔起貝斯霍夫住家前院的草坪標牌，隨後扔在馬路上並駕車揚長而去，另一段影片則能看到，有位婦女拿走草坪標牌並塞進黑色垃圾袋內。

最終讓貝斯霍夫徹底崩潰的事情，則是有人發給他妻子所經營美容院的網路訊息，內容寫道，若草坪標牌不拆，就會發布網路負評毀掉美容院生意。

維吉尼亞州阿靈頓郡（Arlington）共和黨員赫特（Matthew Hurtt）告訴法新社，從今年10月初以來，他已接獲至少100次標牌被偷的投訴。

在全美各地因總統大選而鬧分裂的社區，民主黨支持者也成為被下手的對象。

在密蘇里州，麥卡斯基爾（Laura McCaskill）在她支持賀錦麗的標牌裝設蘋果公司（Apple）追蹤器AirTag，循此追到鄰近城鎮的一輛車，當她跟車主對質，才發現對方的車內有數十面力挺賀錦麗的標牌。

麥卡斯基爾告訴當地媒體：「我預期找回AirTag，而不是59面標牌，這有點像是發現一具屍體。」

美國大多數州的法規界定，竊取草坪標牌屬於刑事犯罪，但因標牌價值低且難以辨識竊賊，因此類似的竊案甚少聽聞嫌犯被起訴。